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賴清德：期待台日加強合作 陸外交部：媚日賣台、挾洋謀「獨」

  • 中時即時 李文輝
賴清德稱日本有事也是台灣有事，大陸外交部指挾洋謀獨沒有出路。（大陸外交部）
賴清德稱日本有事也是台灣有事，大陸外交部指挾洋謀獨沒有出路。（大陸外交部）

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大陸外交部發言人林劍5月9日主持例行記者會。有記者提問，賴清德稱，期待520後台灣與日本能加強合作，台灣有事就是日本有事，日本有事也是台灣有事，對此，林劍回應，挾洋謀獨沒有出路。

林劍表示，日本一些人心懷叵測，鼓吹「台灣有事就是日本有事」，明顯打錯了算盤。民進黨當局翻炒此類論調，再次暴露其底層的邏輯是媚日賣台、挾洋謀獨，再次提醒世人，台獨和外部勢力干涉是台海和平穩定的最大破壞因素。 林劍強調，堅持一個中國原則，是國際社會普遍共識，以任何藉口和形式搞台獨分裂都沒有出路。

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