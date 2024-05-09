大豐電首季營收5.2億元 啟動10G PON升級規劃作業

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大豐電 9日舉行董事會通過財報，2024年第1季營收達5.2億，較去年同期成長2％，稅後淨利1.25億，EPS 0.84元。其中，寬頻收入達1.9億元，較去年同期增加約3千萬元，增幅達18.4％，占合併營收36.6％。大豐同時進一步規劃10G PON升級作業並擴增光纖專線及更新副頭端，透過綿密、牢固的網路建設獲得電信業者及用戶的青睞，助攻獲利穩定成長。

近幾年OTT等串流影音平台崛起，衝擊有線電視市場，面對有線電視剪線潮加劇，大豐電董事長張銘志表示，「大豐透過多元的業務方案，力守戶數防線，年度流失率約1.33％，遠低於5大MSO平均3.06％之流失率。同業已紛紛積極轉型發展家用寬頻服務，對於部分業者過於低價的競爭手法，我們並不樂見。大豐受惠於建設初期即致力於佈建光纖骨幹網路及社區型光纖到府(FTTH)線路，得以一方面加速拓展寬頻上網客戶群，另一方面成為5G基礎建設的基石，與三大電信業者合作出租骨幹網路，成功提升寬頻營收，順勢拉升整體營運成績。」

根據國家通訊傳播委員會(NCC)最新統計，截至今年2月底為止，國內整體寬頻上網用戶共679.5萬戶，其中有線寬頻上網用戶數228萬戶，市場占比約達33.6％。大豐電近年力推「大大寬頻」品牌有成，在今年第一季寬頻用戶總戶數將近16.2萬戶，淨增5,161戶。

大豐電發言人劉家君強調，「OTT平台及短影音崛起的力量不可忽視，深刻影響整體有線電視產業發展。大豐是平台運營商，鼓勵及導入多元的內容在我們的平台露出，透過有線電視＋OTT的雙模機上盒，消費者可以在喜愛的內容選擇上隨心轉換；旗下的『大大寬頻』主打上下行對稱頻寬，並提供用戶彈性化的價格區間，讓不同需求的用戶均能輕鬆享有更高速、穩定之連網服務，未來將利用整合行銷讓更多民眾認識大大寬頻，寬頻用戶突破20萬戶大關指日可待。」

財團法人台灣網路資訊中心(TWNIC)2023年台灣網路報告內容顯示，台灣民眾使用5G之使用率為26.77％，對比去年18.98％，提高近8％，其中47.98％之用戶認為5G網路較快，高網速的需求明顯提升。大豐電董事長張銘志表示，迎接5G及人工智慧時代來臨，用戶對於高網速之需求呈現巨幅成長，據我們統計，截至今年第一季申裝大於360M之用戶比例攀升至39％，相較2020年底僅7％，漲幅可觀。