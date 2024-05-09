《電週邊》精英首季EPS為0.07元 6月將發表全系列AI PC新品

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【時報記者任珮云台北報導】精英(2331)今（9）日公佈第一季財務報告，合併營收達新台幣34億6千萬元，稅後淨利新台幣4180萬元，每股稅後盈餘（EPS）為0.07元。

精英第一季營收與2023年同期相較衰退22%，主要因受大環境市場不如預期，且客戶持續去化庫存的影響導致。單季毛利率維持在15%左右，為連續4季度維持相當水準，比去年同期高3個百分點，唯受第一季營收未達經濟規模影響，在營運管理仍有固定管銷費用下，營業淨損新台幣1.4億元，稅前淨利新台幣7400萬元，本期淨利新台幣4170萬元，EPS為0.07元。

精英經營團隊除了持續進行精益生產計畫，並彈性調整產品組合及持續改善成本之下，以期增加獲利能力。展望第二季，終端市場需求仍未見復甦，預期產業庫存去化後，整體能見度會在下半年漸趨明朗。

精英董事會同時通過2024年永續發展推動計畫及行動方案，在三大面向承諾為環境與地球永續發展盡最大心力。三大面向分別為：「永續地球」-加強碳、能源及產品管理，擴大溫室氣體盤查範圍至整個精英集團，導入ISO14064-1並增加範疇三盤查與外部查證，且透過技術創新，提高產品能源效率，同時導入綠色設計、低碳生產，以減少環境衝擊，達到循環經濟效益。「貢獻社會」- 提升人才能力，吸引全球人才；並傾聽社會聲音，結合自身產業能力，投入於環保、教育等面向回饋社會。「誠信企業」- 推動價值鏈永續發展，以達到精英供應鏈承上啟下的角色。

精英電腦於6月將參加COMPUTEX 2024臺北國際電腦展，發表全系列AI PC新品，及針對低軌衛星佈局，運用整體集團技術能量，精英攜手與成功大學合作發展低軌衛星OBC(衛星電腦)，搭載百合三號衛星做太空飛行實驗，計畫完成低軌衛星飛行履歷。