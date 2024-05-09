勤誠首季EPS 3.03元 賺贏去年上半年

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伺服器機殼廠勤誠（8210）AI出貨熱潮效益顯現，首季毛利率24.8％，歸屬母公司稅後淨利3.6億元，每股稅後盈餘（EPS）衝上3.03元，已賺贏去年上半年合計的2.3元。

勤誠指出，以產品組合來看，第一季伺服器／存儲機殼產品佔整體營收比重98％，公司透過系統整合商與通路商出貨，其中超過60％營收終端客戶為大型資料中心。

若以出貨區域來分，美國市場佔49％，中國市場佔26％，歐洲地區佔5％，其它地區佔20％。

勤誠表示，今年首季得益於生成式AI專案出貨進度順利，且後續新進專案開發順利，搭配公司優化營運及精實管理成果初顯，帶動整體營收、獲利狀況顯著優於去年同期。

另勤誠公布4月營收10.3億元，月減2.87％、年增34％，創歷年同期新高；累計前四月營收達38.1億元、年增57.4％。

展望第二季，勤誠表示，各類型專案開發順利，近期更獲選為Nvidia的MGX合作夥伴之一，先前已初步有合作產品於GTC大會展出、後續Computex也將展出最新產品，目前也已有客戶專案開發中，將為今明年營運增添動能，。

勤誠指出，由於外部環境仍存在不確定性，公司將持續密切關注終端需求及地緣關係變化等，依目前訂單能見度及產品技術對接狀況，加上美系大型雲端業者第2季整體出貨也可望小幅季增。有信心交出優於第一季營運表現，且維持全年營運季季高態勢。

勤誠表示，終端主要客戶近期公告2024年資本支出將持續增加，公司亦密切跟進最新技術規格並與CPU及GPU廠商合作，各階產品訂單詢問度不斷提高，目前已全力支持相關專案的技術研發，整體業績成長可期，對全年營收及獲利成長深具信心。