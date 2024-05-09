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救房市！西安也全面取消住房限購 陸僅剩6地仍限購

  • 中時即時 李文輝

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微信公眾號「西安住建」5月9日發布《關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的通知》，其中顯示，全面取消西安市住房限購措施，居民家庭在全市範圍內購買新建商品住房、二手住房不再審核購房資格。此外，杭州市住房保障和房產管理局網站也於5月9日發布《關於優化調整房地產市場調控政策的通知》全面取消住房限購，購房即可申請落戶。

隨著杭州和西安全面取消住房限購，目前大陸除了北京、上海、廣州、深圳四個一線城市，僅剩海南省、天津市仍處於部分放開限購的狀態。

西安《通知》指出，結合不同區位、不同住房產品調整優化商品住房專案停車位規畫配比。商品住房項目可銷售的產權車位與商品住房同步辦理商品房預售許可，同步公示車位銷售價格、銷售方案。商品住房項目銷售時，登記家庭數量與住房房源數量比例低於1.5：1的，不再實施公證搖號。建築面積大於144平方米的住房在搖號選房時不再實施「剛需優先」。 隨著杭州和西安全面取消住房限購，目前大陸仍保留住房限購的省份或城市，除了北京、上海、廣州、深圳四個一線城市，僅剩海南省、天津市仍處於部分放開限購的狀態。

杭州市住房保障和房產管理局網站5月9日發布《關於優化調整房地產市場調控政策的通知》。

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