九成立委支持電動運具 SMAT籲新內閣加速推動

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台灣智慧移動產業協會（Smart Mobility Association Taiwan, SMAT）9 日舉辦「運具轉型有共識，AI 內閣快落實」記者會，並公布針對本屆立委所進行的《2024 電動運具產業調查報告》，7成以上（70.5％）的立委認為台灣電動運具政策落後世界各國，超過九成（93.4％）的立委支持推動電動運具發展，顯示在淨零碳排的趨勢與框架下，支持電動運具發展與轉型已是朝野共識。因此 SMAT 呼籲 520 即將上任的新內閣能夠傾聽立委與產業界的心聲，讓本次調查結果成為新內閣的政策指引方向。

實際執行本次調查的山水民調總經理何麗萍分析指出，各黨派立法委員認為推動電動運具產業最重要目的，包括環境永續（60.7％）、淨零轉型（60.7％）、空污防治（54.1％），都和環境保護高度相關，顯示電動運具能夠與環保議題高度連結，因此調查結果有超過九成（93.4％）的立委支持中央政府推動電動運具發展。但針對電動運具產業各項政策措施，包括政策目標、法規環境、獎懲制度等，調查結果顯示超過七成（70.5％）立委認為台灣已落後於世界各國。而對 SMAT 提出，希望加速推動電動運具轉型的「電動機車 333 政策」則獲得 88.5％ 立委共同支持；其中與電動運具相關的衛環委員會受訪委員們支持度高達 88.9％，經濟委員會和交通委員會的受訪委員們更是 100％ 全部力挺 333 政策。

SMAT 理事長邱俊榮說明，這是 SMAT 連續兩屆在新科立委上任後進行相同的調查，2020 年時有近半數（49.2％）的立法委員認為台灣電動運具產業政策領先世界各國，但 2024 年卻有超過七成（70.5％）立委認為台灣已落後世界各國，代表台灣電動運具政策「從領先轉為落後」，顯示運具轉型相關政策需要調整。

邱俊榮表示，2019 年電動機車的新售比例為 18.7％，所以國發會核定永續目標時提出要在 2030 年新能源機車新售比達到 35％，但是 2023 年電動機車的新售比卻連 10％ 都不到（9.1％），距離目標越來越遠。因此 SMAT 倡議推動「電動機車 333 政策」：包括經濟部提供機車行電動機車銷售獎勵金每輛 3 千元；環境部恢復新購電動機車民眾補助每輛 3 千元；交通部補助使用者電池資費每月 3 百元。很高興「電動機車 333 政策」能獲得近九成立委的支持。期待新內閣上任後，各部會能共同落實國發會訂定的目標，讓台灣走進淨零碳排的前段班。

民眾黨立委張啓楷表示，台灣電動機車銷售數量四年來不只是腰斬，更是墜崖式的衰退，對這個結果感到震驚，也代表整個產業鏈需要進行急救。尤其民眾黨是台灣政治史上第一個提出「永續報告書」的政黨，非常重視 ESG、淨零碳排等相關議題，本身又是立法院經濟委員會的立委，未來一定會努力解決電動運具產業發展從領先到落後的問題。因為台灣的電動機車產業，不論上游的基礎材料產業、中游的機車零組件、下游的機車行服務產業都具有優勢，依照台灣綜合研究院資料，目前的電動機車總產值達到 2 兆；在 2040 年電動機車市售比 100％ 的目標下更會達到 4 兆元，能夠成為台灣的下一座護國神山，因此將會結合跨黨派立委的力量，共同化危機為轉機。

國民黨立委羅廷瑋認為，產業界已經具體提出「 333 政策」，包括經濟部、環境部和交通部就應該要傾聽民意。因為運具電動化的轉型工作刻不容緩，如果經過過去四年，電動機車的市占率卻是腰斬，衰退成不到 10％，各部會再不提出積極的政策作為，如何能夠在 2030 年達到 35％ 的政策目標？尤其作為台中出身的民代，每天擔心空污問題已經是生活日常，政府除了降低固定污染源，也應該全力降低移動污染源排放量。期望透過跨黨派共同努力，未來環境部課徵碳費後，能夠分配到各部會執行相關政策。

民進黨立委何欣純指出，在三位出席的跨黨派立委中，自己最資深，因此對電動運具產業政策的各項措施從領先到落後，感受也最深。期許新內閣上任後，一定要展現跨部會的執行力，研擬出更多元化的、現金式的補助措施，加強推動民眾轉化使用電動運具，因為電動運具是未來的趨勢，也是交通淨零的重要手段。何欣純並具體建議，未來訂定碳費減量優惠相關政策時，應該將企業使用電動運具納入自主減量碳費優惠，才能夠鼓勵更多民間企業加速、加量使用電動運具，公私協力共同努力達成淨零碳排目標。