宜蘭耗資逾10億規劃羅東轉運站 完工驗收預計9月上旬營運

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自雪隧開通以來，羅東臨時轉運站肩負宜蘭縣溪南地區國道客運及市區客運轉運樞紐，自2012年啟用至今已12年，每年服務多達500萬旅次，已完成階段性任務。縣府為提供縣民及旅客更舒適轉乘空間並配合周邊都市開發，於2018年9月耗資逾10億元著手全新羅東轉運站規畫設計，目前完工驗收中，預計9月上旬啟用營運。

斥資總經費10億6300萬元的羅東轉運站新建工程，爭取中央「前瞻基礎建設」補助4億8500萬元，餘5億7700萬元由縣府自籌，2021年3月開工，今年4月完工及驗收中，預計於9月上旬啟用；原由縣府建設處代辦，後續由交通處啟動營運。

新建完工的羅東轉運站地上1樓有葛瑪蘭、首都、國光、統聯及大都會，5家客運業者的售票空間，升級為16席客運月台、4席市區公車月台、計程車排班區10席及7個備用月台，且設有地下2層停車場提供汽車停車位498席、機車停車位1202席，提供民眾更舒適搭乘及停車空間，且足以因應通勤族需求。

啟用後，市區公車各路線將於新轉運站停靠，汽機車停車場及計程車搭乘處等相關服務設施亦改至新站提供服務，站內各項旅客餐飲服務廠商將陸續進駐，並考量不同旅客需求，設有哺集乳室、無障礙親子廁所等友善設施，以提供民眾更好的乘車空間及服務。

縣府交通處長黃志良表示，羅東轉運站已完工，正在做驗收準備工作，營運廠商目前也徵選完畢，這段期間會進行相關裝修，會讓驗收跟裝修工作做相關橫向的聯繫，縮短當中準備工作的時間，預估9月上旬營運開幕。

縣長林姿妙說，交通的順暢、經濟的發展非常重要，感謝縣府同仁們與建築師，大家一起努力團結合作，讓溪南重要的新羅東轉運站順利的如期如質完工。