《航運股》華航Q1獲利年增144％ 每股稅後盈餘0.51元

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【時報記者莊丙農台北報導】華航(2610)公告第1季財報，單季合併營收486.45億元，年增13.94％，合併營業淨利38.52億元，合併稅後淨利34.1億元，年增144.09％，歸屬母公司淨利30.99億元，每股稅後盈餘0.51元。

華航指出，1、2月農曆春節、寒假等連續假期，3月北美航線及進入賞櫻旺季的日本載客率皆達9成，推升首季營運動能，載客人數較去年同期成長，第1季客運收入330.06億元，年增34.45％，也較疫情前2019年增加21.12％；貨運收入為123.13億元，航空貨運受整體市場趨緩影響，運價不易拉抬，第1季貨運收入較去年同期減少，第1季營收創歷年同期最高。

展望第2季，華航客運夏季班表保持全線班次密集度，熱門東北亞地區每周提供近200班服務，東南亞地區也迎合泰國、越南暢旺需求，台北-曼谷每周28班、高雄-曼谷每周7班，桃園-峴港天天飛航，歐洲、北美及大洋洲等長程航線大致恢復至疫前規模，並將於7/14開啟台北直飛西雅圖航線，在暑期旺季挹注客運航線營收，看好客運營收將持續走揚。

貨運部分，華航重點爭攬半導體機台、電商貨物、消費性電子產品設備、發動機航材等空運主力貨源，並機動調整客貨機運力配置，爭取短期高價包機需求，爭取最佳營收，而航空燃油價格趨穩，對整體營收也有望帶來正面助益。