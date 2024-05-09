《金融股》國泰金前4月獲利突破500億元 創歷史同期次高

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【時報記者莊丙農台北報導】國泰金(2882)4月稅後淨利達137.4億元，累計前4月稅後淨利509.4億元，創歷史同期次高，每股盈餘3.53元，其中，子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信前4月稅後淨利皆創歷史同期新高。

國壽4月稅後淨利104.0億元，累計前4月稅後淨利351.4億元。單月獲利突破百億元，主要反映資本利得貢獻、外匯操作表現佳及經常性收益挹注。4月初年度保費及初年度等價保費分別為80億元及37億元。

4月受到美國通膨數據高於預期，且Fed態度相對偏鷹，市場持續收斂降息預期，推升美債利率走揚並使美股承壓。國壽掌握波段操作，伺機實現資本利得；另隨美元彈升，台幣兌美元單月貶值1.7％，匯兌利得有助緩和避險成本壓力，加以經常性收益持續挹注下，整體獲利表現亮眼。在資本方面，4月淨值比逾8％，RBC亦高於300％。

國泰世華銀行4月稅後淨利30.5億元，累計前4月稅後淨利134.7億元，年成長12％。今年以來把握利率高檔，持續佈建外幣有價證券部位，累計淨利息收入穩健成長；財富管理各項商品銷售動能強勁，信用卡手續費收入持續成長，整體淨手續費收入表現亮眼。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數約逾600萬張。截至4月底逾放比率為0.11％，備抵呆帳覆蓋率為1424％。

國泰產險4月稅後淨利0.9億元，前4月稅後淨利9.6億元，創歷史同期新高。對於0403花蓮地震相關自留賠款金額仍陸續確認統計中，賠款損失已安排適當再保，影響可控。4月簽單保費29.5億元，累計簽單保費達115.8億元，年成長19％。車險透過商品需求分析，推動完整保障組合商品，簽單保費年成長10％；旅綜險把握國人旅遊熱潮推出季節限定賞櫻專案，第1季旅綜險市占率續創新高；商業險持續聚焦成長性及能源相關產業，精進風險辨識能力，工程險及海上保險累計保費皆有雙位數成長。

國泰證券4月稅後淨利2.7億元，前4月稅後淨利11.8億元，年成長104％，累計獲利創下同期歷史新高，主要因國內景氣復甦，台股成長動能穩健。截至4月底國泰證券台股累計經紀市佔率達4.1％、台股定期定額累計投資金額突破180億元，雙雙創下歷史新高。

國泰投信4月稅後淨利1.9億元，前4月稅後淨利7.7億元，年成長49％，總管理資產規模達新台幣1.79 兆元。4月以伊衝突升級，帶動全球金融市場出現大幅震盪，投資人透過ETF定期定額投資因應市場變化，其中國泰永續高股息(00878)扣款人數快速增至25萬6千人，是ETF定額扣款人氣王；債券市場因市場降息預期，美國10年期公債殖利率彈升至4.7％，投資人持續觀察利率高點進場鎖利，國泰20年美債(00687B)已第11次追募，是投資人重要資產配置標的之一。