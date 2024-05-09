亨泰光第一季EPS 2.05元 4月合併營收創同期新高

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亨泰光（6747）第一季因隱形眼鏡護理產品出貨比重增加，以及開發近視防控臨床試驗的研發費用增加，稅後純益4,903萬元，年減8％，每股稅後純益（EPS）2.05元。

惟4月營收則以6,141萬元創下歷年同期新高，年增18.72％，主要是受惠學齡兒童及青少年視光檢查及驗配OK鏡延續到清明假期，以及中國大陸銷售業績持續回溫。由於目前隱形眼鏡相關護理產品供貨狀況均恢復正常，以訂單及銷售狀況來看，享泰光預期第二季營運可望維持雙位數以上的年成長率。

亨泰光表示，第一季營業費用率較去年增加約21個百分點，其中研發費用年增約53％，主要在是公司積極展開時空位移近視管理光學設計Spatio-Temporal-Optical-Phase(簡稱S.T.O.P.)，多國多中心臨床試驗計畫，該臨床同時在中國大陸、西班牙、印度、台灣等地收案，目標2027年將自有近視管理產品，從目前以亞洲市場為主的夜戴型角膜塑型硬式隱形眼鏡(簡稱：OK鏡)，拓展至涵蓋全球的日拋型近視管理軟式隱形眼鏡市場。

另外，亨泰光第一季處份望隼科技50萬股，處分利益超過1.5億元，EPS貢獻達約6.38元。唯此次處分利益屬於出售其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，並不會列在當期損益，而將納入全年可分配盈餘項目中，預期明年可發放的現金股利有望調高。