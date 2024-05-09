前往主要內容
工商時報LOGO

提列一次性呆帳損失 jpp-KY首季意外轉虧

受逾期應收帳款提列備抵呆帳衝擊，jpp-KY首季營運意外轉虧。圖為jpp-KY董事長鍾國松。圖／業者提供
受逾期應收帳款提列備抵呆帳衝擊，jpp-KY首季營運意外轉虧。圖為jpp-KY董事長鍾國松。圖／業者提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

jpp-KY（5284）董事會通過第一季財報，受到逾期應收帳款提列備抵呆帳衝擊，首季營運意外轉虧，本業赤字9,800萬元，稅後淨損5,800萬元，每股稅後淨損1.26元，jpp-KY後續將持續協商客戶還款，對營運不致造成衝擊。

針對營運轉虧，jpp-KY表示，主要是針對應收帳款中顯著逾期之客戶，參考國際會計準則規定，採用保守穩健原則予以一次性提列足額備抵呆帳，後續將持續協商客戶還款，以確保公司權益，公司營運、財務與業務一切正常，不會受此單一事件影響。

根據jpp-KY公布的財報，第一季營收達新台幣6.02億元，年增7.7％，今年第一季銷貨毛利達2.12億元，營業利益-9,800萬元，第一季稅後淨損5,800萬元，每股稅後淨損1.26元。

jpp-KY為泰國第一大客製化精密金屬機構件的生產製造商，公司在AI伺服器機櫃、電源機構件、水冷結構件上皆有斬獲，目前產線正積極調整，預期將配合客戶於第三季末開始大量出貨，航太部分，今年則新增航太新客戶，取得飛機座椅結構件新訂單，並且取得Airbus集團子公司的合格供應商資格，將有機會進一步達成協議；航太維修改裝方面，航太客機改貨機的舊專案已在今年第一季出貨完畢，公司將積極爭取其他新的合作機會。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 外資狂砍萬張後 中租又爆量跌 阿格力股魚都注意到「這件事」

  2. 台灣錢淹腳目！新北最大重劃區站上8字頭 謝金河曝這檔發大財

  3. 長榮海空分治落空！張國政大賣長榮航 持股被它接走了

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。