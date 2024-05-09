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陸大幅增修國安法令 陸委會：慎思赴陸必要性

  • 旺報即時 陳冠宇
陸委會提醒國人，慎思赴陸必要性。（陳冠宇攝）
陸委會提醒國人，慎思赴陸必要性。（陳冠宇攝）

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陸委會表示，中共自104年迄今大幅增修國安法令，膨脹國安定義、擴大執法權力，強加人民承擔防諜法定義務與責任；另也以長臂管轄擴張執法領域，對海外人士進行言行控制。陸委會因此提醒，國人應慎思赴陸之必要性，在陸國人也應謹言慎行，以避免觸法遭致處罰或危及人身安全。

陸委會9日強調，籲請國人慎思赴陸之必要性，且赴陸前可至陸委會「國人赴陸港澳動態登錄」系統進行登錄。陸委會還說，要再次提醒目前在陸生活、投資經商、求學發展之國人，務必留意相關法令規定，謹言慎行，以避免觸法遭致處罰或危及人身安全。

陸委會說明，中共以「國家安全」、「依法治國」為考量，持續增修或增訂國安法令，不斷擴大國安體系及執法權力，將國安的執法深入各階層，要求全民舉報間諜；甚至將長臂管轄伸向境外，變相監控於海外批評中共言論人士，於人員前往中國大陸即進行逮捕調查。

陸委會強調，在這些年來中共新建構的國安法令體制下，近年已發生多起國人赴陸後，遭羅織國安罪名予以審判、關押，甚至遭判處「剝奪政治權利」，限制國人於刑滿出獄後仍不得返台之數個案件。

陸委會指出，去年7月1日大陸新版「反間諜法」施行後，動輒傳出企業因涉「反間諜法」罪嫌遭調查，或國人赴陸從事宗教、學術交流或蒐集商業資訊等，以及在機場遭長時間扣留盤查、檢查手機或電腦等電子設備，或入境後遭扣押、約詢等情形。

陸委會強調，今年7月1日施行的「國家安全機關行政執法程序規定」和「國家安全機關辦理刑事案件程序規定」，明文賦予國安執法人員可以檢查旅客隨身物品、電子裝置等權限，嚴重侵害個人權益，也將加劇各界的寒蟬效應。未來可能連在公共場所的穿著、配戴飾品，或是製作、傳播、散布物品，經中共認為「有損中華民族精神」、「傷害中華民族感情」，都是違反中共法令。

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