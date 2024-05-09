世衛：甲型H5N1禽流感尚未出現人傳人跡象

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世界衛生組織（WHO）8日表示，甲型H5N1禽流感病毒迄今尚未顯示出適應人際傳播的跡象，敦促各相關機構繼續追蹤散播狀況。過去數個月內，美國多處畜牧場爆發禽流感疫情，截至目前，主管機關僅接獲1例人類病例，約220人受到追蹤，30多人接受檢測。

秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）8日在例行記者會上強調，許多人曾接觸受感染的動物，所有接觸者都必須接受檢測或追蹤，並在必要時接受治療。他表示：「到目前為止，病毒並未顯示出已適應在人類中傳播的跡象，但需要進行更多的監測」。

譚德塞表示，雖然美國的生牛奶中檢測出病毒，但初步測試表明「巴氏殺菌法」足以殺死病毒。世衛組織對所有國家的長期建議就是，人們應該飲用巴氏殺菌法消毒的牛奶。巴氏殺菌法是用於牛奶的熱處理過程，得以將可能存在的病原微生物數量降低至不致對健康造成重大風險的水準，也有助於延長牛奶的保存期限。

譚德塞也指出，世衛根據現有訊息評估的結論是「甲型H5N1禽流感對公共衛生造成的風險較低；對接觸受感染動物的人來說，風險從低到中等」。世衛組織擁有遍佈130個國家的系統、7個合作中心和12個有能力處理H5病毒的實驗室，也有相應對策足以在流感爆發時快速開發和公平分配疫苗。

近年來，甲型禽流感已在野生鳥類、家禽、陸地和海洋哺乳動物以及乳牛中廣泛傳播。自2021年以來，各國已報告28例人類感染病例，但沒有人傳人的記錄。到目前為止，美國農業部確認9個州的34個乳牛場有H5N1傳播。