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台東女中跨校藝術共創 「交會的地平線」搭構大型木造裝置

  • 中時即時 蔡旻妤
國立台東女中國際與跨校藝術共創計畫今年以「交會的地平線」為主題。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）
國立台東女中國際與跨校藝術共創計畫今年以「交會的地平線」為主題。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

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國立台東女中國際與跨校藝術共創計畫，今年以「交會的地平線」為主題，由中原大學建築系師生帶領台東高中職學子攜手共創，以國產材打造3座對應不同地形的大型木構裝置，現以搭起部分結構，暑期共創營隊將繼續施作。

公東高工學子表示，很難得有機會能夠運用所學和大學生們討論，雖未完工，但很期待看見山坡上的那棟房子。

從設計製圖、建構模型、了解材料間的關係，最後實際搭建，對應不同地形，師生將共創3座可拆解、移動的木構建築。中原大學建築系副教授陳宣誠表示，去年的海平線到今年的地平線、海上的船到陸地的屋，希望讓學生理解人與土地、環境的關係，並進一步了解建築結構系統。

由大學生帶著來自各校的高中生，分成6組分工施作，2天營隊已搭建起部分結構，中原大學建築系學生表示，系上少有機會操作1比1的大型建築，「很羨慕，我們高中的時候都沒有這樣，這才是我想要的建築設計。」

台東女中美術班老師康毓庭表示，國教署國際與跨校藝術共創計畫首場跨領域營隊計有台東女中、台東高中、台東高商、公東高工及關山工商學生等6校58人參與。今年將辦理3場大型營隊，暑假融入國際及台灣藝術家，內容更豐富多元，包括香港、英國、馬來西亞等各國藝術家共同參與。

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