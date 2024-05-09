彰嘉2豬舍非法掩埋營建廢棄物 台糖指傳統畜舍將退場

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台糖彰化、嘉義養豬場員工非法掩埋營建廢棄物，遭台南地檢署搜索約談。台糖今(9)表示，岸內及萬興畜殖場2座傳統畜舍委託民間業者處理相關廢棄物，檢警調查疑似有未能依法清運，回填堆置於場內情形，公司將啟動內部檢討，後續也會全力配合司法機關調查作業。

由於台糖現正進行新畜殖場改建，陸續完工營運，而岸內及萬興2座是未進行改建的傳統畜舍，台糖指未來將逐步退場。

而新豬場內規劃化製設備，將依環保單位核定廢棄物清理計畫書，執行豬隻廢水處理作業。台糖表示，會持續要求員工依法執行業務，落實嚴謹操作。