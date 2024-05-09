政策積極推出 陸股可留意權值股、高息股

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據大陸統計局數據，4月製造業採購經理指數（PMI）為50.4，較3月下降0.4個百分點，但仍維持在50之上，顯示大陸製造業景氣保持擴張，但速度有所放緩。從行業別來看，大部分行業PMI均有所回落，其中紡織業、食品飲料業、汽車製造業、通用設備製造業等降幅較大；電子設備製造業、電氣設備製造業、石油化工業等行業PMI保持穩步增長。製造業PMI 延續擴張，好於市場預期，有機會延續至第二季，使經濟景氣無虞。

從庫存情況來看，去庫存相對有限，而價格略有回升。從庫存和價格數據反映了，產銷不暢出現改善，但庫存去化後，企業生產動力並不強。這顯示企業重點在維持生產與銷售的平衡，延續了2023年下半年以來偏保守的態度。

服務業景氣回落，基建提振建築景氣。非製造業PMI回落至51.2，表現弱於季節性。數據在連續四個月回升後再度轉弱，主要受服務業拖累。春節後的消費需求，出現旺季後的降溫，其中批發零售、餐飲、航空、地產、金融等行業景氣偏弱。建築業方面，4月建築業PMI回升至56.3，主要是基建強勢回升。從訂單角度來看，建築業新訂單開年連續四個月收縮，為近10年首次，顯示地產的拖累仍重。

在內需不振下，有賴外需的支撐，尤其全球部分行業庫存已率先回升。週期力量加上政策的支持，補庫的力度可望超預期。中美庫存「共振」、全球消費電子景氣回升下，化學纖維、運輸設備、金屬製品等行業已開啟補庫，工業整體庫存也呈現回穩改善。

當前大陸發改委已完成全年專項債項目篩選，後續穩增長政策落地、設備更新可能提速，進一步助推企業庫存回補。第一季是全年經濟的低點，也是經濟預期的低點。

四月底中國召開政治局會議，定調經濟狀況和未來政府工作重點方向。對經濟形勢的認定上，會議比過往兩會與去年中央經濟工作會議更為積極，再次強調開局良好，經濟呈現增長較快、結構優化的特徵。在風險方面，雖然第一季GDP超預期、小企業景氣加快恢復，但內需的有效需求不足。外需方面，國際形勢的複雜性有明顯上升，造成主要不確定因素。

因此在政策的部署上，傳達出更積極的政策力度，其中有擴大內需：有效落實已確定政策，加快專項債發行。具體工作有敦促財政的融資提速，保證支出強度。在貨幣方面，靈活運用利率和準備金率，降低融資成本。在消費上，以舊換新穩定商品消費，創造消費場景激發服務消費。

防風險的重點上，持續強化保交樓政策，繼續地方政府的化債工作，強調既要降債務也要穩發展。去年地產竣工強勁不代表保交樓已有效果，實際上竣工壓力仍大，因此會議要求保交付的責任。

地產方面，有較大的方向轉變。大陸的地產調控模式（壓制供給）跟國際（遏制需求）不同，目前地產需求不足主要是供給過多造成的結果，導致居民擔憂房企竣工的風險。因此解決的方法，針對供給的問題，需要消化存量住房和優化增量。

投資策略上，大陸經濟下行壓力大，結構性問題需要政策以更積極與加速面對。美國經濟軟著陸，國際市場可望帶來投資信心。今年為全球選舉年，市場波動恐怕加大。投資布局上建議可朝向權值及高股息標的來配置，掌握穩定報酬，其他小部份參與短期市場波動的機會。

（文／群益華夏盛世基金經理人 李忠翰）