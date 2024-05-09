大陸內需數據有望改善 陸股近期表現相對持穩

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隨著美國通膨放緩進度不如預期，市場對Fed今年降息的期待有所消退，全球金融市場動盪，陸股本月表現則相對平穩。觀察近一個月以來，上綜指數、深綜指數分別上漲1.16％、下跌0.67％；代表上、深兩市大型藍籌股的富時中國A50指數，約上漲2.30％，最新A50指數點位約在12,513點附近，A50表現相對穩健，大型陸股或指數整體仍適合逢回持續布局。

經濟數據方面，大陸國家統計局公布第一季GDP年增率達5.3％，高於市場預期。儘管整體數據表現不錯，但各分項表現相對分歧，生產及出口表現強勁，消費和房地產表現則相對疲軟。

3月份實體經濟數據普遍疲軟，工業生產、社會消費品零售總額成長均不如市場預期且較前值放緩。3月CPI年增率回降至0.1％，小於前值0.7％，而人行公布最新儲戶對未來物價預期指數表現低於長期平均，顯示居民對內需信心依舊不足，今年大陸官方要擺脫通縮疑慮仍有努力空間。

不過本次五一假期的高頻數據表現亮眼。根據大陸交通運輸部指出，連假期間大陸全社會跨區域人員流動量達約13億6千萬人次，日均約2.7億人次，較2019年疫情前水準成長約24％。4、5月接連的假期效應有望帶動第二季內需增長。

資金方面，今年以來外資有持續回流陸股的跡象。繼北向資金2月淨買入人民幣（下同）607億元，3月淨買入219億元，4月淨買入60.19億元。雖然淨買入額有逐月下滑的趨勢，但在4月26日單日淨買入額創歷史新高，達244億元。北上資金有史以來僅出現五次單日淨買入額超過200億元的情況。

政策方面，4月中旬大陸國務院發布新國九條「加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見」，用於指導大陸資本市場未來幾年的發展。這也是時隔10年，大陸再度推出國九條，內容包括未來5年資本市場任務明確、大力推動中長期資金入市、全面深化改革開放及推動形成促進資本市場高質量發展的合力等。顯現大陸高層對資本市場發展與改革的高度重視。

4月下旬中共中央政治局召開會議，根據會議內容推測，未來政策方向包括將加速政府債券發行、進一步降準以及持續放寬房市限購等；後續可關注7月召開的三中全會，將聚焦於稅財體制、金融體制、國有企業的改革方案。

展望後市，在兩會過後，大陸官方積極釋出穩經濟的訊號、人行持續維持寬鬆環境，成效已逐漸反映在高頻以及信心數據，預計大陸國內需求將持續回溫，後續股市有望緩步回穩。

（文／國泰富時中國A50基金經理人游日傑）