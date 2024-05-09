全新次世代個性跑旅 TUCSON L N Line帥性登場

HYUNDAI性能品牌N Brand近年來多次在WRC賽車運動、TCR及24小時耐久賽取得勝利，HYUNDAI汽車將其致勝關鍵應用於新世代造車的性能操控，打造日常即能享受熱血駕馭樂趣的車款，N Brand起源韓國南陽研發設計中心，在紐柏林賽道進行嚴酷測試調校，造就品牌市售車款與生俱來的賽道熱血基因。總經銷南陽實業今日(9日)宣布，TUCSON L Ｎ Line發表上市，正式售價109.9萬元，將賽道基因融入生活，滿足「性能控」車迷們對駕馭本質的追求。

霸氣外觀設計，奢華精湛內涵 融合動感與時尚的全新駕馭體驗

既是個性化性能車款則必備搶眼帥氣的外觀設計，全新TUCSON L N Line其引人注目的隱藏式飛翼日行燈透過幾何造型調整，為整車增添了動感和霸氣，專屬於N Line的銘板高掛其中，宣告著N Line車型的特殊身份；再加上矩形空氣力學前保桿和黑鉻幾何水箱護罩/下氣壩，細節設計不僅突顯了車輛的運動氛圍，更散發出強勁的氣場，搭配特製的19吋性能跑格鋁圈為車身添上了奢華不凡的風采。而車尾也不甘示弱，運用賽事運動空氣力學技術，TUCSON L N Line採用了空氣力學尾翼及空氣力學分流後保桿，巧妙設計引導氣流走向，行駛更加穩定；雙出金屬尾管的設計不僅提升了排氣效能，更讓整個車尾看起來更加俐落；而前葉子鈑N Line徽飾則是為這款車型增添了一份獨特的品味，讓人一見即知其不凡身份。

踏進車內，同樣為您帶來一場視覺盛宴，專屬跑格方向盤其獨特設計與握感將駕駛體驗提升到全新高度，而運動化金屬踏板則為駕駛者注入了賽車的魅力。座椅方面，類麂皮的運動座椅既防滑又具有絕佳支撐效果，為乘員帶來極致的舒適感受；紅色車縫線的點綴更是為整個車內增添了動感與時尚；而排檔的改變更是讓駕駛者感受到了全新的駕馭樂趣，N Line專屬性能排檔桿不僅提升了換檔的順暢度，更加強了跑旅的性能味道，讓每一次換檔都成為一種享受。

超凡動力，性能無懼 1.6T渦輪動力CVVD首創科技

TUCSON L N Line的引擎動力搭載了最新的Smartstream 1.6 Turbo渦輪增壓缸內直噴引擎，內置全球首創的CVVD連續可變汽門持續系統技術，使其在動力性能上表現突出。擁有180ps最大馬力和27kg-m的最大扭力，帶給駕駛者源源不斷的驅動力，再加上7速DCT雙離合器自手排變速箱系統的應用，讓加速更加順暢，操控更加靈活，身為TUCSON L N Line的車主，隨時都能感受到動能躍然充沛的樂趣，無論是在城市街道還是於山路彎道。此外，不僅操控樂趣十足，TUCSON L N Line的燃油效率同樣令人驚艷，平均油耗15.2km/L，高效能表現滿足了新世代消費者對於性能和燃油經濟的雙重追求，成為您最佳的行車夥伴。

安全防護全面升級 LV.2完整半自動輔助駕駛科技

TUCSON L N Line以HYUNDAI第三代N-Platform平整化底盤和低重心車體結構為基礎精心打造而成，為乘坐者提供了動態行駛時的極致舒適感和穩定性，更為駕駛者提供了清晰而流暢的路感回饋，使得操控更加自如。車體方面，採用了高比例的AHSS先進高剛性鋼材，有效強化了車輛動態的抗扭曲能力，使其在意外事件發生時能夠更有效地吸收撞擊力，為車內乘員提供了全方位的防護和安全。

而在安全技術方面，TUCSON L N Line更是擁有高達18項的「HYUNDAI SmartSense」先進安全科技。這些技術包括多項同級獨有的功能，如FCW-JX對向來車路口安全偵測、FCA-JX對向來車路口煞停輔助、RCCA後方交通防撞輔助、BCA盲區碰撞避免輔助等。此外，還具備了LV.2等級的SCC智慧型主動車距維持(附Stop & Go)、LFA全速域車道維持輔助、LKA車道偏移輔助、FCA前方主動煞停輔助等功能，以及BCW盲區偵測警示、SEW安全下車警示和LVDA前車駛離提醒等安全提示功能，全面守護著乘車安全。

全新次世代個性跑旅TUCSON L N Line不僅是一款性能熱血的車型，更是一輛充滿安全科技與駕駛樂趣的行車夥伴。本次更推出N Line專屬「性能藍」車色，不論是在城市街道，抑或是挑戰山路彎道，TUCSON L N Line始終如一地為您守護安全，並帶來無比的駕駛樂趣。敬邀追求熱血駕馭樂趣的車迷朋友搶先入主，歡迎親臨全國HYUNDAI展示中心賞車！