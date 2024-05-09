前往主要內容
工商時報LOGO

520前最後記者會 詹志宏感嘆：兩岸互動常在一念之間

  • 旺報即時 陳冠宇
陸委會副主委詹志宏於9日例行記者會後，收拾手邊參考資料。（陳冠宇攝）
陸委會副主委詹志宏於9日例行記者會後，收拾手邊參考資料。（陳冠宇攝）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

陸委會於9日迎來520前最後一場例行記者會，照例由副主委兼發言人詹志宏主持。展望未來兩岸關係，詹志宏感嘆，從兩岸過去30多年互動來看，「經常是在一念之間」，對統獨咬文嚼字沒有實質意義。

於這場記者會尾聲，本報詢問詹志宏，對於過去這段期間陸委會的兩岸工作，可否以一段話總結？對兩岸關係的未來有何期待？

對這突如其來的提問，詹志宏笑著回應，首先，他還是要感謝大家的協助配合，因為發言人的工作責任重大，但是各位記者充分的協助配合，讓新聞發布能夠很順利，「這個我先跟各位（現場媒體記者）感謝」。

其次，詹志宏直言，這是他第二次回到陸委會，所以對許多同事與業務還算熟悉，陸委會同仁也非常專業，讓他在銜接業務上省力不少。

談及未來的兩岸關係，詹志宏表示，兩岸30多年來的互動，「經常是在一念之間」，這個一念之間影響可能很大。他舉例，最近有大陸學者表達婉惜，指大陸若接受2016年蔡英文總統的520就職演說，過去八年的兩岸關係與互動就是另外一個局，而不會像現在這樣，「關鍵在於一念之間」。

詹志宏接著說，兩岸之間各自的政治立場，這30多年來雙方已經太熟悉了，「那你在那邊咬文嚼字，什麼獨不獨、統不統，這個沒有實質的意義」。他說，當然有一些人希望引起大家注意，會刻意去炒作這些話題，但是毫無意義，也對兩岸關係毫無幫助。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 外資狂砍萬張後 中租又爆量跌 阿格力股魚都注意到「這件事」

  2. 長榮海空分治落空！張國政大賣長榮航 持股被它接走了

  3. 台灣錢淹腳目！新北最大重劃區站上8字頭 謝金河曝這檔發大財

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。