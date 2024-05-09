520前最後記者會 詹志宏感嘆：兩岸互動常在一念之間

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陸委會於9日迎來520前最後一場例行記者會，照例由副主委兼發言人詹志宏主持。展望未來兩岸關係，詹志宏感嘆，從兩岸過去30多年互動來看，「經常是在一念之間」，對統獨咬文嚼字沒有實質意義。

於這場記者會尾聲，本報詢問詹志宏，對於過去這段期間陸委會的兩岸工作，可否以一段話總結？對兩岸關係的未來有何期待？

對這突如其來的提問，詹志宏笑著回應，首先，他還是要感謝大家的協助配合，因為發言人的工作責任重大，但是各位記者充分的協助配合，讓新聞發布能夠很順利，「這個我先跟各位（現場媒體記者）感謝」。

其次，詹志宏直言，這是他第二次回到陸委會，所以對許多同事與業務還算熟悉，陸委會同仁也非常專業，讓他在銜接業務上省力不少。

談及未來的兩岸關係，詹志宏表示，兩岸30多年來的互動，「經常是在一念之間」，這個一念之間影響可能很大。他舉例，最近有大陸學者表達婉惜，指大陸若接受2016年蔡英文總統的520就職演說，過去八年的兩岸關係與互動就是另外一個局，而不會像現在這樣，「關鍵在於一念之間」。

詹志宏接著說，兩岸之間各自的政治立場，這30多年來雙方已經太熟悉了，「那你在那邊咬文嚼字，什麼獨不獨、統不統，這個沒有實質的意義」。他說，當然有一些人希望引起大家注意，會刻意去炒作這些話題，但是毫無意義，也對兩岸關係毫無幫助。