勤美首季EPS 1.34元 創同期新高 年增逾23倍

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勤美（1532）集團今（9）日公告第一季財報。受惠台中「勤美之森」豪宅新成屋交屋挹注，首季合併營收為48.27億元，年增幅達68％；稅後純益5.93億元，不僅較去年第一季創下虧轉盈佳績，且年增幅高達23.3倍，EPS為1.34元，創下歷年同期新高。

勤美集團表示，建設住宅事業首季營收大增約22.3億元，主因是去年首季並無建案交屋；另金屬成型首季營收約24.55億餘元，年減約9％，主因是2月份農曆春節期間市場需求疲弱，客戶端拉貨量大幅萎縮所致。

由於台中「勤美之森」銷售近78％的已售戶數，自去年第四季末開始陸續交屋，截至今年第一季已完成約50％交屋，剩餘50％預計可在第二季順利交屋，加上總銷約6.7億元的台北「璞真榮華」亦將於第二季交屋，勤美的建設事業群第二季營收可望持續放大，助攻集團營收及獲利再創波段新高；展望下半年，隨著「勤美之森」高樓層的精華保留戶逐步釋出，建案總銷金額更有望水漲船高。

勤美集團表示，金屬成型事業首季營收雖然年減約9％，不過，3、4月份客戶拉貨量已見回穩，第二季營收有望持平；此外，因生產量逐步放大，單位生產成本及折舊隨之下降，鑄件毛利已見回升，在客戶庫存水位降低及新產品上市後，預期下半年將出現較大成長動能。

至於勤美生活創新事業群，台中「勤美洲際酒店」5月4日已順利完成菁英招募會，匯集各方面優秀的專業人才，為第三季盛大開幕奠下基石；另由日本建築大師隈研吾操刀設計的「勤美術館」，預計9月初揭幕，首展為日本跨域鬼才設計師-佐藤大，其顛覆常理的設計思考，完全契合希望大眾打開想像的勤美術館。隨著國際級酒店及美術館的加入，預期將為台中草悟道生活休閒文化注入全新的體驗。