原相、奇景估Q2業績成長 M31看好營運逐季攀升

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IC設計廠原相及奇景光電同步看好第二季業績可望較第一季成長；其中，奇景光電預估，第二季營收將季增加8%至13%。矽智財（IP）廠M31預期，今年營運可望逐季攀升。

感測晶片廠原相下午舉行線上法人說明會，資深副總經理羅美煒表示，一般滑鼠控制晶片第二季業績表現可能比第一季疲弱，不過在電競滑鼠控制晶片強勁驅動下，整體滑鼠晶片產品第二季業績將較第一季略增，年增超過3成。

遊戲機產品線，客戶第二季拉貨會增加，業績增幅會較大。其他產品線第二季業績將較第一季成長。羅美煒說，綜合各產品線狀況，第二季營收將較第一季穩定成長，毛利率也將揚升。

面板驅動IC廠奇景光電第一季營收2億760萬美元，季減8.8%，下滑幅度小於預估的9%至16%，毛利率29.3%，高於預期的28.5%水準，每股純益7.1美分，約新台幣2.2元。

奇景光電預期，第一季營收將是今年谷底，第二季營收可望開始回升，將季增8%至13%，毛利率約31.5%至33.5%，每股純益約13至17美分，約新台幣4.2至5.5元。下半年業績將優於上半年。

M31表示，下半年將持續緊跟晶圓廠最新製程，展開2奈米IP研發，掌握先進製程技術競爭優勢。今年與美國晶圓廠及雲端服務供應商的先進製程合作案穩健推進中，看好美國市場將自第二季挹注營收成長動能。

M31預期，隨著客戶先進製程IP設計逐步定案，因先進製程單價提高，加上高附加價值的成熟特殊製程授權貢獻，今年營運可望逐季攀升。