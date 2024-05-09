工研院攜3廠商 催生在地化釩液流電池儲能供應鏈

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除了傳統的抽蓄水力及鋰電池儲能外，近來擁有高達數十年的使用壽命、安全性極高的釩液流電池也成為儲能新選擇。工研院9日攜手虹京金屬、新中能源科技、神盾能源三家廠商共同簽署合作協議書，將同時整合國內儲能關鍵零組件、系統整合及能源監控業者，打造在地化釩液流電池儲能供應鏈。

工研院綠能與環境研究所副所長萬皓鵬表示，臺灣目前儲能系統多採用傳統鋰電池，雖然擁有儲存能量密度及轉換效率高等優點，但安全性還是被高度關心的議題。釩液流電池利用電解液內的釩離子進行重複充電或放電，充放過程並不會造成釩離子損耗，因此擁有易回收及保有長壽命之優點。同時採用水系電解質，即使大型擴建，安全性仍很高，適合在地狹人稠的區域。此次將透過工研院液流電池關鍵組件及系統整合等技術經驗，協助國內廠商建立自主技術能量，期盼促成國內釩液流電池供應鏈成形，加速推動國內儲能產業發展。

虹京金屬董事長孫玉龍表示，虹京金屬為臺灣第一家生產釩電池電解液，且是臺灣唯一通過日本住友電工審核通過的電解液供應商，未來將透過與工研院的合作，第一線提供國內廠商需要的材料，為臺灣能源轉型盡一份心力。新中能源科技董事張志明則說，新中能源科技強項在於電力供應設備系統整合，且擁有電源供應器製造經驗，期盼經由此次合作，建立臺灣國產化釩液流電池系統供應鏈。神盾能源董事長陳明宗表示，神盾能源,長期致力於電網調度、能源儲存管理及智能電網研發並獲得日本本島九大電力公司出力制御認證，在這次的合作中將扮演電網需求與調度的軟體系統整合及日本市場出海口的角色，期盼未來能提供釩液流電池與多元儲能能源監控設備和服務。