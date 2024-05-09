行政院文化獎頒獎 百歲詩人林亨泰辭世後以榮耀紀念

第43屆行政院文化獎頒獎典禮9日於台北市中山堂光復廳舉辦，由行政院長陳建仁親授文化獎章予本屆文化獎得主傅朝卿、阮義忠及林亨泰3人。雖然林亨泰去年9月仙逝，陳建仁指出，在其百歲冥誕前頒此獎，是對斯人的紀念，也是對他於台灣當代文學百年的貢獻致敬。

陳建仁表示，文化的傳承除了仰賴民間的努力之外，政府更要積極營造良好的文化藝術發展環境，包括推動4年100億的黑潮計畫，6年160億的歷史與文化資產維護發展計畫等，就是希望能夠透過文化資產的維護，保存跟創新與推廣，讓社會大眾都能夠更親近、認識台灣文化。文化部長史哲表示，文化的穿透力是台灣最好的代言人，行政院文化獎是官方表彰終身成就的獎項，「文化界的先行者，用自己一輩子的投入跟熱忱，完成了卓越的成就跟貢獻，3位得獎者都是台灣最重要的文化資產。」

台灣文學館館長林巾力代表父親林亨泰出席並表示，父親作為跨越語言的一代，作為一位文學創作者，在許多人成為失語一代的同時，透過語言文字去表達對生活還有對生命的體悟。「林亨泰曾經說他是在日本最殘酷的時刻裡，當了日本人；同時在台灣最險峻的時代，當了台灣人。」經歷不同語言和風格，也使他成為台灣文學發展的縮影，文化多重交織的體現。

傅朝卿為台灣建築史與文化資產的守護者，長年致力於台灣建築史與建築文化資產調查、保存與推廣等工作，並引入國際新觀念，影響台灣文化資產保存甚深。他直言「在文化資產的路上很辛苦，不是一個人的事而是大家的事」他也強調自己40年來的理念，其一是能與國際接軌，把台灣建築介紹出去；其二是能以理性中道的方式保存文化，讓台灣的文化資產走向更健康永續的路。

享譽國際的攝影家阮義忠，認為攝影師再厲害只是50％的創作者，「拍照不是一個人的功勞，若拍得有價值是所拍的對象有意義，他們是我的老師」雖然現在手機方便大家都是攝影家，但他指出過去拍照到沖洗每一關都是像匠人般磨鍊。「拍照難在是一個感動的瞬間，若沒有捕捉到便一點也沒有用，要天時地利人和」因此他表示「最好的攝影是老天，攝影師是隨時準備好接老天給的禮物」。