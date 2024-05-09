無懼少子化威脅 高雄三民國中校長逆勢率3校增班

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現任高雄三民國中校長張振義辦學方向明確有特色、主打積極多元學習，深獲家長及學生好評，加上先前待過的旗津國中、鳥松國中，在大環境少子化浪潮下，張振義於3校擔任校長期間均逆勢增班，創下難得紀錄。

台灣少子化問題嚴重，學校面臨減班的壓力，甚至廢校困擾，但張振義在旗津國中於103、104學年度各增1班；在鳥松國中於109、110學年度也各增1班；113學年度三民國中增加3班，在歷年來少子化的大環境下，可以連續帶領3校增班，的確有特別之處。

張振義表示，今年增班是新生龍年的效應，也歸功於前任校長打下基礎，而每一次增班，其實是全體親師生共同努力，獲得社區認同，他擔任校長期間均秉持「品德好、功課好、健康好」的辦學主軸，所有學校實施的措施都環扣「三好目標」，讓親師生都能清楚明白辦學方向，他也會走入社區與家長、附近居民交流，了解地方在地特質，以利發展學校特色，這也是許多親子願意選擇就讀他任職學校的原因之一。

先前在旗津國中、鳥松國中等相對郊區的學校任職時，張振義依照地方屬性分別發展「海洋教育」、「美感教育」都雙雙獲得教育部特優獎項肯定，而張振義來到三民國中、除了全校各班以「三好目標」為辦學核心之外、也特別以美術、體育、資優三項特色、穩健規劃執行KPI指標，全面提升全校學生的競爭力，也期待未來在校內外多舉辦展覽、講座、競賽、專題研究發表，讓三民國中的美術、體育、資優三面向，持續精進並普及到各班教學，成為該校特色及亮點。

「對的事難免遇到阻力，『溫和的堅持』就是他的處理方式。」張振義表示，推動事務過程中偶爾會有反對聲音出現，他會用溫和、理性、客觀的方式跟對方討論、溝通，但只要是對的事情，他會有所堅持，讓學校、學生、教師有更好發展。