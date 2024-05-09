皇普搶地 一口氣插旗苗栗、桃園2筆土地

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皇普（2528）今年將迎來交屋潮，首季財報，每股稅後純損0.1元，接下來將預計將有三大案、總銷逾200億元完工交屋，業績可望大爆發，可望滿手現金之際，也進場積極搶地，火力全開！今（9）日董事會通過，一口氣搶下2塊地，將攜手海悅國際（2348）大股東「插旗」苗栗頭份，合作開發逾1,500坪土地；另外與大股東的興聚建設、羅杰投資共同開發桃園楊梅逾3千坪土地。

皇普第一季尚無大案完工交屋，單季營收9.8萬元，稅後純損0.4億元，每股稅後純損0.1元。不過接下來三大案將陸續交屋進帳，全年業績可望邁向空前高峰。

皇普也積極為未來業績舖路，董事會決議簽訂共同投資開發協議書，攜手海悅國際大股東的海宇國際，以及羅杰投資，三方合作開發苗栗縣頭份市中興段10~21等12筆地號土地，總面積約1,574.24坪，皇普預計占80％、海宇國際10％、羅杰投資10％。

另外皇普今天董事會也決議簽訂另一筆共同投資開發協議書，攜手大股東的興聚建設，以及奧古營造、羅杰投資，4家公司合作開發桃園楊梅區草湳坡段草湳小段19、19-6地號土地，面積共3,235.85坪，其中皇普占40％、興聚建設15％、奧古營造15％、羅杰投資30％。