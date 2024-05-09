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大同4月營收靚 重電業績迎高成長

大同電力事業群為公司主要成長引擎，於4月交出亮眼成績，該事業群業績也較上月與去年同期增長。圖／本報資料照片
大同電力事業群為公司主要成長引擎，於4月交出亮眼成績，該事業群業績也較上月與去年同期增長。圖／本報資料照片

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大同（2371）今（9）日公告4月合併營收38.99億元，因電力事業群持續受惠強韌電網計畫及基礎電力設備升級的強勁需求，單月營收創近六年同期新高、繳出亮眼表現，月增6.23％、年增0.93％；前4月累計營收則受集團內電子代工事業群傳統淡季影響，營收147.2億元，年減1.77％。

大同電力事業群為公司主要成長引擎，亦於4月交出亮眼成績，該事業群業績也較上月與去年同期增長。在政府及民間電力設備需求續增、公司穩定出貨下，大同的重電、電線電纜、智慧電表、商業空調等四大事業部喜迎雙位數年成長，其中，重電及智慧電表事業部增長幅度最為顯著。

展望未來，大同重電事業部的台電標案訂單不僅將於5月密集出貨，近期更拿下台電161kV電力變壓器與161kV並聯電抗器標案，總金額為同業之冠，將有效墊高重電事業部業績。

海外布局方面，大同繼取得美國UL認證後，擴大參加5月7日於加州登場的美國國際電力展覽會(2024 IEEE PES T＆D)，預計將與相關客戶洽談訂單爭取合作機會。由於美國政府計畫將電網逐步汰舊換新，進行能源轉型及建置AI資料中心等，此相關計畫會導致用電耗能增加和變壓器需求大幅上升，大同此次參展主要加強在行銷電力級與配電變壓器，有助於大同爭取美國市場訂單，抓緊美國電網升級商機。

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