奇景首季財報優於預期 下半年車用與新興應用看俏

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奇景光電公布2024年第一季自結財報，營運表現優於原先財測預估。第一季合併營收2.07億美元，季減8.8％；毛利率29.3％；淨利1,250萬美元，每股ADS盈餘7.1美分。展望第二季，奇景預估營收將季增8-13％，毛利率約31.5-33.5％，每ADS盈餘13.0-17.0美分。

奇景對車用顯示驅動IC業務前景樂觀，儘管汽車產業近期面臨逆風，但車用在第一季仍是最大營收來源，占比約46％。預計下半年車載顯示器需求將回溫，憑藉在TDDI、OLED等車用顯示關鍵技術的領先地位，奇景將是主要受惠者。特別是車用TDDI，導入方案已超過450款，僅約30％進入量產，未來仍有廣大成長空間。

除了車用，奇景也積極拓展其他OLED應用領域，包括平板、筆電及監視器等。多款具備增強功能的新產品，預計2024年下半年開始量產。奇景深耕顯示器領域數十年，擁有全方位技術解決方案，有利於在OLED市場站穩領導地位。

此外，奇景自家研發的 Tcon產品線在第二季營收預期將大幅成長超過40％，其中車用分區調光Tcon已被迅速採用，客戶方案數目快速增加，成為未來幾年營運動能重要支柱。

在新興AI應用方面，奇景WiseEye超低功耗感測解決方案廣受歡迎，除了車用、智慧門鎖等熱門應用，最新更應用於電池供電停車系統、人員在勤偵測等創新場景。奇景也剛推出WiseEye PalmVein掌靜脈身分驗證技術，有望打開電子鎖等新領域商機。

奇景同時持續推進新一代LCoS顯示器，在即將舉行的2024年顯示週將展出突破性的全新色彩自發光LCoS，亮度高達250,000尼特，為AR眼鏡等元宇宙應用鋪路。

展望2024年下半年，隨著重要銷售催化因素到來，奇景預期營運動能將較上半年明顯改善。儘管整體經濟前景存在不確定性，惟奇景仍決定發放高達去年淨利100％的現金股息，每ADS 0.29美元，彰顯對未來業務發展的信心。