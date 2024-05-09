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邁達特取得奧義智慧科技代理權

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系統整合商邁達特（6112）布局企業資安防護再下一城，9日宣布取得奧義智慧科技（CyCraft Technology）代理權。

未來邁達特與奧義智慧，將共同聯手推展AI SecOps和7x24 MSP與資安解決方案，協助企業提升資訊架構效能，以及資安事件處理精準度與速度。

邁達特董事長曾文興表示，當前企業IT環境、資料類型、威脅型態日趨複雜，使企業資安人才缺口持續擴大，企業亟需導入由AI驅動的資安維運（AI SecOps）解決方案，以期有效提升資安維運效率。邁達特看準企業AI SecOps長遠需求，積極結合奧義智慧在AI SecOps方面的強項，以深化邁達特7x24全年無休的MSP代管服務和資安維運量能。

奧義智慧科技共同創辦人吳明蔚則表示，奧義智慧是唯一台灣資安原廠獲得國際頂尖研調機構Gartner和IDC收錄在AI與資安託管及資安威脅等報告中，同時通過美國權威評測，在Gartner Peer Insights 的客戶滿意度取得五星推薦，2023年國發會選為代表性資安企業，獲蔡英文總統頒發Next Big大獎肯定。

奧義智慧以獨家的AI技術自動化解決過去極為耗費人力的端點偵測與應變、特權帳號衝擊分析與外部曝險管理等長年痛點。並致力於研發最自動化的AI科技，打造亞洲最先進的AI資安戰情中心，確保客戶的數位韌性與永續經營。奧義智慧在公部門有逾一百個客戶，涵蓋政府機關、警政、國防單位，在金融業有逾五十家銀行及證券等機構，高科技產業中也擁有超過七十家指標企業為其客戶。

此次奧義智慧與邁達特結盟合作，雙方將進一步擴大服務量能，為台灣的護國神山群與中小企業尖兵在數位轉型與AI化之路，厚實資安韌性。

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