統一集團台中大里打造「太子置地廣場」 今與中市府完成BOT案簽約

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統一企業集團旗下的太子建設，去年取得台中大里區「市七及廣二用地」合併開發BOT案，今（9）日下午與台中市經發局完成簽約，預計斥資逾5.62億元，打造地下3層至地上5層的「太子置地廣場-大里館」，力拚2028年底完工營運。這也是統一集團繼取得北屯區市31「太子置地廣場-台中崇德館」BOT案之後，再度取得「太子置地廣場-大里館」BOT案。

統一企業集團上述兩個BOT案，均為特許期50年，總投資額合計逾20億元；其中，「太子置地廣場-台中崇德館」正在申請建照，最快下半年動工興建。台中市政府預估，未來將可分別收取每年土地租金，包含開發權利金、定額權利金及營運權利金，粗估可挹注市庫稅收分別為10億元、3.06億元。

9日簽約儀式，由台中市經發局長張峯源代表市府簽約，統一企業集團太子建設展現投資台中誠意，由專案公司-太子大里杙實業董事長林宏俊及統一企業協理張國光等團隊與會，共同見證大里市七市場用地未來全新樣貌。

經發局表示，大里區人口已成長突破20萬人，躍居台中人口第三大行政區，為滿足地方民眾消費需求及紓解停車不足問題，因此促成大里市七合併開發廣二用地BOT案。該案位於德芳路二段與永隆路口，為大里二期重劃交通重要樞紐，周圍緊鄰仁愛醫院及中興商圈，商業機能成熟。

信義房屋湖濱公園店經理謝凱勛指出，德芳路不好停車的問題明顯，但因二期重劃區多為住宅規劃，附近人口數上升很多，房市交易量也高，肩負地下停車場的新商場進駐，除了帶動商業機能外，更是地方利多。

謝凱勛表示，以太子置地廣場大里館基地位置來觀察，若能一路向北自永隆路延續商業動能朝向康橋水岸公園，將會創造出大里新一代商圈，也讓二期重劃區居住環境更為理想。

身兼太子建設總經理的太子大里杙實業董事長林宏俊表示，「太子置地廣場-大里館」未來將引進健康輕食、流行時尚、居家生活、主題餐廳及統一超商旗下零售品牌等；還將打造共融遊戲場，滿足地方民眾一次性消費，更因應人口密集及消費所需停車位，規劃地下停車場，紓解停車需求。

統一企業協理張國光表示，看好台中人口穩定成長、消費力強勁，也是集團佈局的重點城市。統一集團除了取得「太子置地廣場-台中大里館」、「太子置地廣場-台中崇德館」兩個BOT投資案以外，2022年斥資7.19億元、購入台中北屯機捷特區近600坪商用地，目前已取得建照，預計近期開工；此外，統一集團也將砸逾百億重金、打造台中港物流企業總部，擴大佈局台中。