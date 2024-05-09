高雄洲際聯名DIOR推女王護膚住房專案 1萬6起奢享逾10萬體驗

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頂級品牌強強聯手搶攻市占率，也帶動話題性。高雄洲際酒店首度與國際奢華精品領導品牌DIOR攜手合作，推出系列主題活動吸引高端客，首推限量護膚主題住房專案「Luxury Meets PRESTIGE馥韻璀璨」，其最大的亮點是可體驗總價值超過80,000元的DIOR風格佈置套房及多款系列產品，還可奢享價值破萬的「迪奧精萃再生玫瑰寵愛禮盒」迎賓禮，專案房型每日限量2間。

高雄洲際酒店攜手源自法國的國際奢侈領導品牌DIOR，精選以岡維拉玫瑰為主要成分的DIOR PRESTIGE精萃再生系列與品牌熱銷系列備品，推出「Luxury Meets PRESTIGE馥韻璀璨」住房專案，預訂該套房即享洲際行政俱樂部晚間雞尾酒及經典英式下午茶禮遇、每房2客全自助式早餐，體驗總價值超過80,000元的DIOR風格佈置套房及多款系列產品。飯店透露價值破8萬的DIOR風格佈置套房及系列產品包括品牌融燭燈和蠟燭、畫作等用品與藝術品，房客還可奢享價值45,000元的DIOR精選護膚備品體驗。

此外，專案還奢享10,143元的「迪奧精萃再生玫瑰寵愛禮盒」迎賓禮1份、價值5000元的女神專屬迪奧美妍護膚沙龍療程及禮賓車往返接送，該專案每天限量2間房，一晚售價16,000元起，需提前3天預訂。業者表示專案售價頗為超值，加上適逢母親節檔期，民眾詢問度高。

高雄洲際與DIOR的合作還包括聯名主題下午茶，由「洲際行家」西點主廚團隊以DIOR PRESTIGE精萃再生系列為靈感，延伸設計主題鹹、甜點，以該系列核心元素玫瑰及主色調杏（Beige）、粉（Pink）、金（Gold）注入糕點中。雙人午茶套組每組定價1680元，加價500元可另享「普羅賽克」粉紅氣泡酒2杯，需另計1成服務費。主題午茶在飯店大廳「BL.T33」5月10日起至6月30日限期供應，每日限量30組。現場每組可再享價值1200元的限量迪奧精萃再生奢華體驗禮。 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！