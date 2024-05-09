生技雙喜！台新藥眼疾新藥中東、北非市場授權Tabuk 新穎與韓商簽授權備忘錄

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生技業9日報雙喜！台新藥（6838）治療眼部手術後發炎及疼痛專利新藥APP13007（丙酸氯

倍他索奈米點眼懸液劑0.05％），中東及北非市場授權Tabuk製藥，此授權交易包含簽約金、發展里程碑以及銷售里程碑金等以及於合約期間內的其他對價。APP13007今年3月4日獲得美國FDA核准上市。

另外，新穎（6810）也宣布，與韓國Boditech公司完成簽署授權備忘錄（MOU），將DNlite-IVD103授權韓國夥伴整合成POCT（Point of Care Testing，定點照護檢測）產品，瞄準全球超過5億糖尿病人口的疾病管理與遠距照護商機。

根據該備忘錄，Boditech公司將取得新穎DNlite-IVD103在二個POCT平台的全球非專屬授權，有關授權的國家及地區、授權金金額與未來權利金支付金額及方式，細節在討論中。

台新藥董事長程正禹表示，APP13007 是以超強效類固醇丙酸氯倍他索為主成份，以該公司專有的 APNTR 奈米微粒製劑平台開發新劑型新藥。這種新配方的眼藥以簡單方便的給藥方式（每天兩次，持續 14 天）實現了快速和持續的炎症和疼痛緩解，在 APP13007 的三期臨床試驗證明其統計學上顯著優於安慰劑（p＜0.001）。APP13007 在中東北非地區穩定成長的眼科手術及藥物市場擁有明顯的成長潛力。

總經理兼執行長許力克表示，Tabuk是沙烏地阿拉伯最大私營企業及中東北非地區最知名製藥公司，以 Tabuk 的經驗、廣大的銷售網絡，將有助 APP13007 帶給眼科手術康復的患者。

新穎的授權夥伴Boditech為韓國上市公司，以試劑與自有分析儀器開發的體外診斷為主，產品行銷全球超過120多個國家，累計銷售超過12萬台的自有品牌螢光免疫分析儀。該公司近年營收與獲利穩定成長，居業界領導地位。

新穎董事長曾錙翎表示，DNlite-IVD103是全球第一個應用於精準管理與預防糖尿病腎病變（DKD）腎功能快速惡化的檢測試劑，透過檢測尿液中特定生物標記的變化，可有效預測與監控患者未來5年腎功能的惡化狀況，達到疾病的精準照護與管理。此次授權跨足POCT市場，並開啟國際授權首例，突顯公司擁有全球專利技術的價值。