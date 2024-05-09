低碳旅遊新體驗 入住礁溪寒沐酒店試駕賓士純電車

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看準綠色旅行商機，礁溪寒沐酒店獨家攜手合作台灣賓士，即日起至9月30日推出「純電星旅程」自駕遊一泊二食住房專案，入住望岳閣房型一晚14,000元起，包含晚餐及翌日MU TABLE自助式早餐，於入住期間體驗駕乘Mercedes-Benz EQE SUV車款，體驗後填寫問券及完成社群分享，即可獲得Mercedes-Benz精品乙組，包含提袋、保溫杯及馬克杯。活動期間，凡Mercedes-Benz Pass 賓士暢行 APP白金會員車主透過禮賓服務訂房，即可享有獨家禮遇，客房內精選紅酒乙瓶以及下午3點至5點可無限享用飯店提供的午茶點心及飲品。

礁溪寒沐酒店位於熱鬧的礁溪商圈，鄰近礁溪火車站及轉運站，下車後步行約5至10分鐘即可抵達酒店，交通十分便捷，更提供台北至礁溪的接駁服務，推動低碳旅遊。搭配Mercedes-Benz「純電星旅程」住房專案駕馭EQE SUV純電休旅車，可至礁溪著名的觀光景點，如五峰旗風景區、龍潭湖風景區與跑馬古道等，輕鬆體驗山中美景、坐擁敏捷動能與非凡續航，刻劃宜蘭幸福假期。

礁溪寒沐酒店位6月30日前更同步推出「龜山島沐夏秘旅」一泊二食住房專案，入住一晚最低11,500元起，包含晚餐、翌日MU TABLE自助式早餐及參加龜山島行程的外帶餐盒，入住可享有搭乘Mercedes-Benz EQS SUV接駁服務體驗。純電旗艦休旅的精緻豪華，舒適寬敞的空間，安靜且愉悅的乘坐體驗，前往至頭城烏石港，不僅可搭船至龜山島觀賞八景更可登島秘旅，地形景觀深入一遊，亦或選擇賞日出行程迎接破曉時分，俯瞰島嶼和海洋美景。

【禁止酒駕。未滿十八歲者禁止飲酒。】