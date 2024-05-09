連江縣府代辦「福馬同城通」卡惹議 陸委會：恐違兩岸條例

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近日傳出連江縣政府協助代辦大陸「福馬同城通」卡，引發立委質疑。對此，陸委會表示，若代辦該卡將有觸及兩岸條例的疑慮，不過在經過陸委會的規勸之下，連江縣政府已經喊卡。

大陸自5月6日起向馬祖民眾開放「福馬同城通」卡線上辦理服務，持有該卡的馬祖民眾，可享受福州公共交通及住宿優惠，以及入住台胞免租房、子女入學等便利。不過，立法院民進黨團幹事長吳思瑤質疑，連江縣政府在官網配合中共代辦申請業務，涉嫌違反兩岸人民關係條例相關規定。

對此，陸委會副主委詹志宏9日於例行記者會上說明原委。他表示，連江縣政府接到陸方請託、希望協助代辦，連江縣政府隨後與陸委會聯繫，陸委會提醒有觸及兩岸條例第33-1條的疑慮，勸縣府不應代辦，也提醒申辦卡片過程涉及蒐集個資，縣政府或鄉公所若將這些資訊交給陸方，也很可能觸及其他法令。

詹志宏說，經過陸委會的規勸，連江縣政府雖曾經在官網上有相關代辦資訊，但是後來就撤銷了，也沒有代辦、代收的問題。至於個別國人去申請卡片是不是涉及違法，還有待進一步的研議。

另外，大陸近日多次在金門海域展開執法巡查。詹志宏強調，我方一再呼籲，中共不要在台海從事任何挑釁，以防範意外的發生，同時，我方也希望維持兩岸與區域和平的情勢，要雙方共同盡一份力。

詹志宏強調，中共一再於金門地區海域挑釁，有一些國家已經提醒勿藉機改變現狀，中共這些作為已經引起台灣人民與國際社會共同且高度的關注，所以我方也再度呼籲中共，不要用任何藉口來破壞兩岸之間的和平局勢與現狀。

另被問及兩岸觀光開放，詹志宏指出，陸方的宣布與我方預期落差很大，而且說法模糊。他補充，福建與馬祖之間的交通工具沒有問題，在小三通部分，陸委會已經與連江縣與立委都有充分協調，現在船班都足夠；相關入境準備、部會進駐人員也都準備好。

詹志宏說，但是到目前為止，並沒有福建省的居民提出申請。對我方來說，此議題涉及兩岸後續整體互動的考量，所以我方各機關還在研議當中。至於開放時間是否由新政府做出決定，他沒有辦法回應。