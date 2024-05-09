半導體材料出貨旺 崇越4月營收創高

半導體材料出貨旺，崇越（5434）4月合併營收46.8億元，創下歷史新高紀錄，月增13.07％、年增18.54％，前四月合併營收達166.1億元，年增1.04％。
崇越4月營收創下歷史單月營收新高紀錄，主要受惠於半導體產能升溫，在先進製程帶動下，光阻、石英等半導體材料拉貨走強。同時崇越的海外工程營運齊揚，依完工比例認列挹注營收，帶動4月合併營收年增達18.54％、近二成。
崇越營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售占比約八成，環保工程逾一成。
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半導體材料出貨旺，崇越（5434）4月合併營收46.8億元，創下歷史新高紀錄，月增13.07％、年增18.54％，前四月合併營收達166.1億元，年增1.04％。
崇越4月營收創下歷史單月營收新高紀錄，主要受惠於半導體產能升溫，在先進製程帶動下，光阻、石英等半導體材料拉貨走強。同時崇越的海外工程營運齊揚，依完工比例認列挹注營收，帶動4月合併營收年增達18.54％、近二成。
崇越營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售占比約八成，環保工程逾一成。
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