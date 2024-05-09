聖暉＊首季EPS達3.45元 同期次高

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無塵室機電整合大廠聖暉（5536）今（9）日公告第一季財報，集團合併營收54.8億元，年減2％；在集團營運成本、費用精實效應下，第一季整體毛利率達21％水準，稅後純益歸屬母公司業主4.3億元、稅後純益5.9億元，EPS為3.45元，雖然年減8％，首季獲利仍創下歷年同期次高！

聖暉＊集團受惠大陸、東南亞地區專案工程訂單認列保持穩健動能，帶動第一季大陸、東南亞地區銷售分別年增11％、22％，占整體營收比重提升至46％、8％；此外，台灣接單成長，預計下半年陸續動工，今年台灣營運仍樂觀看待。集團憑藉多產業、多區域、多工種等重要核心策略，有效因應市場波動，更為長期營運帶來正面的挹注，是第一季獲利繳出歷年同期次高的關鍵。

此外，聖暉＊觀察電子零組件、PCB、一般傳產等領域客戶，陸續推進東南亞地區擴建計畫，下半年半導體相關產業亦啟動新一輪區域擴廠，皆有助於聖暉＊未來營運發展。

展望第二季，聖暉＊集團持續擴大台灣、大陸與東南亞地區接單，拓展亞洲區無塵室及機電整合服務版圖，整體在手訂單案量保持高水位；另一方面，看好各產業綠色永續轉型需求，聖暉＊持續開發創新綠色工法，提供既有廠房節能升級規劃，以提升客戶黏著度，奠定全方位機電專業統包工程（EPCM）服務競爭優勢。