北市二殯狀況百出、陳情案破百 議員點出5大缺失

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台北市第一殯儀館於今年1月開始降載，4月底結束作業並將量能移至台北市第二殯館，但二殯品質令人堪憂受到諸多議員批評，9日議會質詢時，議員表示，市長蔣萬安到二殯公祭卻搭到無牌電梯，2024年5月至7月，二殯陳情案件數更高達117件，另點出二殯5大缺失，要求北市殯葬處虛心檢討，殯葬處長張世昌回應，缺失會盡快改善。

民進黨台北市議員陳怡君表示，一殯退場後，二殯需求量變大，陸續收到多起二殯陳情，其中包含電梯無照、停車場在席偵測故障、親子廁所門縫過大、緩降機安全帶及滅火器都消失，張世昌表示，缺失都會盡快改善，一但發現問題都會與新工處去現場會勘，要求廠商做保固責任。

陳怡君指出，二殯電梯面板過低，等電梯人數一多根本看不見，只能聽聲辨位，新館的6台電梯都沒有張貼使用許可證，簡直不把民眾的生命安全當一回事，另停車場在席偵測失準、身障車位過窄、指標不清，親子廁所門縫過大、緩降設備安全帶沒在裝備內等，不禁讓她質疑，到底是怎麼驗收完成的。

台北市民進黨議員洪婉臻表示，二殯剛改建完就動用第二預備金，卻用在小地方，一開始就沒有好好規畫，眾多缺失應限期改善，並主動蒐集民眾反映，調查滿意度，另動用二備金有違預算法意旨，應循追加預算處理。張世昌表示，二殯電梯有爭取到預算，目前已招標完成，等廠商施工。