李強赴新疆調研 鼓勵發展特色優勢產業

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央視新聞報導，大陸國務院總理李強5月7日至9日在新疆調研。他表示，冀望新疆能更好連結內陸省份與沿線國家，推動深化經貿合作。同時還參訪當地清潔能源企業金風科技等，強調要大力發展能源、煤化工、農業和農產品加工、裝備製造等特色優勢產業。

報導指出，李強先後來到烏魯木齊市、昌吉回族自治州等地，與當地企業及民眾交流。在烏魯木齊國際陸港區，李強聽取陸港區建設運營彙報，視頻察看中歐班列（烏魯木齊）集結中心和邊境口岸即時情況。李強指出，新疆要更好連結內陸省份與沿線國家，推動深化經貿合作，打造向西開放的橋頭堡。要增強中歐班列大通道功能，促進沿線產業發展，特別是推動重點園區建設，營造良好產業生態。要圍繞商貿、教育、醫療、文化、旅遊等領域，加強國際往來、擴大人文交流。

李強還前往金風科技、特變電工、九聖禾種業、昌吉溢達紡織、天鵝棉機、新業能化等企業，詳細瞭解企業生產研發、市場開拓等情況。李強指出，要順應能源變革和資訊化浪潮，立足資源稟賦，大力發展能源、煤化工、農業和農產品加工、裝備製造等特色優勢產業，發揮龍頭企業帶動作用，打造完整產業鏈。

李強還說，要用好大市場、大工程、大應用等獨特優勢，支援企業加大研發投入、加快技術積累和反覆運算，積極參與標準制定，創建優質品牌。要深化東中西部合作，更好保障國家糧食、能源資源、重要產業鏈供應鏈安全。