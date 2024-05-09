國人今年前三月刷1兆475億元 創史上同期新高

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國人刷卡不手軟！金管會統計，今年前3月國人已刷了超過1兆元，達1兆475億元，較去年同期的9,325億元，年增1,150億元，年增率12.33％，創同期新高，預估今年全年刷卡量將可順利突破4兆元。

金管會指出，從去年開始，國人月均刷卡量就從2,500億元拉高至3,500億元，今年1月國人刷卡3,852億元、2月刷了3,218億元、3月刷卡3,405億元，三個月月均量也是刷了約3,492億元，接近3,500億元。

銀行局副局長童政彰指出，銀行局統計，今年3月當月信用卡簽帳金額3,405億元，較今年2月增加187億元，但較去年3月的3,467億元稍微減少，主要是去年228為四天連假，刷卡金額多落在3月，因此導致相較去年3月減少，但仍是相當高，今年3月刷卡金額為3月的刷卡金額歷史次高。

銀行局認為，每個月刷卡量變化會受旅遊觀光、餐飲、繳稅等季節因素影響，因此會出現上下起伏的變動。

個別銀行3月刷卡金額來看，中信銀刷卡量達562.52億元穩坐龍頭、國泰世華銀以533.35億元居次、北富銀則以459.1億元第三，玉山銀417.78億元、台新銀372.1億元分居第四、第五名。

此外，國人第一季非現金支付成績單出爐，根據金管會最新統計，第一季國人使用非現金支付交易筆數共18.97億筆、交易金額則為1.92兆元。