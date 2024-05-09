大連化工加入萊卡公司與Qore®堅強陣容 共同開發生物基LYCRA® 纖維

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The LYCRA Company (萊卡公司)是服飾和個人護理產業中開發創新且永續技術解決方案的全球領導者。9日宣布與大連化工公司簽署合作意向書，將QIRA®品牌的生物基BDO（1,4-丁二醇）轉化為低碳環保的聚四亞甲基醚二醇（PTMEG）。萊卡公司將以此為原料生產已獲專利的生物基LYCRA® 纖維。大連化工也將成為世界上第一家大規模生產低碳環保生物基PTMEG 的公司。

萊卡公司頒發綠色合作夥伴獎給大連化工。大連化工董事長林顯東（左起）、總經理黃福助和萊卡公司全球戰略採購副總裁莊大慶、品牌和創新長 Steve Stewart合影。圖／萊卡公司提供

2022 年 9 月，萊卡公司和Qore® 宣布雙方將聯手生產由QIRA® 製成的生物基LYCRA®纖維，現在大連化工亦加入了這項意義非凡的合作，將 QIRA® 轉化為生物基 PTMEG。這種獨特的 PTMEG 將使LYCRA®纖維的可再生成分達到纖維含量的70%。大連化工將依據萊卡公司嚴謹的技術規範為其獨家生產，憑藉著獨到的丙烯醇製程，大連化工開創了可以生產出環境衝擊最小的 PTMEG 技術，相較於使用天然氣或電石的製程，這種 PTMEG 更為潔淨，碳足跡更低。

萊卡公司、Qore® 及大連化工基於對產品創新、健康和安全、永續性和保育的共同承諾，攜手共同合作。為此，萊卡公司品牌和創新長 Steve Stewart和全球戰略採購副總裁莊大慶先生為大連化工頒發了綠色合作夥伴獎。該獎項表彰了大連化工在永續發展上不懈的努力，以及對於低碳環保產品持續創新的承諾。

「我們的合作預示著，具有環保意識生產活動的全新時代即將來臨，我們一起齊心堅守承諾，致力減少碳足跡，並開發領先全球的環保解決方案」，大連化工林顯東董事長表示：「永續發展不僅僅是一種趨勢，而是地球未來的當務之急。我們很榮幸獲得綠色合作夥伴獎，並與萊卡公司一同踏上這個旅程，推動並實踐業界永續發展。」

由QIRA®製造並獲得專利的生物基LYCRA®纖維預計在 2025 年初上市，并將成為世界上第一個大規模供應的生物基氨綸纖維。與不含生物基材料的LYCRA® 纖維相比，透過使用每年可再生的工業用玉米，初步篩選計算LYCRA® 纖維可減少高達 44%的碳足跡。此外，這種纖維的表現將與傳統LYCRA® 纖維相當，讓工廠、品牌和零售商能輕易轉換。

「我們很高興能與大連化工合作，將由 QIRA® 製造的生物基LYCRA® 纖維推向市場，以實現我們對永續價值鏈的共同願景」，Stewart 表示。「結合使用工業用玉米的生物基原料，在最先進的風電運行QIRA® BDO工廠進行轉化 ，以及大連化工的低碳PTMEG製程，我們預計在投產後可能實現更高的減碳量。」

大連化工多年來在原物料管理、廢棄物減量、製程改良、研發創新等方面，皆展現了在永續發展上的努力，使其產品的減碳量處於行業領先地位。

「永續發展已經從滿足要求演變成爲一種競爭優勢」，萊卡公司全球戰略採購副總裁莊大慶表示，「對於承諾支持並持續推動永續發展的供應商夥伴，我們將加强並擴大彼此的業務合作。」

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