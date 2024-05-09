支持寬鬆＋1　英央6月降息機率增

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英國央行（BOE）9日召開政策會議宣布，基準利率連續六度凍結，但下修通膨預估，此外支持降息的決策委員比前次例會多1人，BOE總裁也暗示6月降息不無可能，英鎊應聲下挫。

BOE多1人加入降息陣營，6月啟動寬鬆機率增，周四英鎊聞訊貶到2周低點，但隨後收復失土，回穩至兌1.2505美元。

英央貨幣政策委員會周四以7比2票數，決定基準利率維持在5.25％的16年高點。《路透》調查預期的表決結果為8比1。

英央副總裁拉斯頓（Dave Ramsden），加入鴿派大將丁格拉（Swati Dhingra）行列，支持降息1碼至5％。兩人主張即刻降息的理由是，貨幣政策的滯後效應正在衝擊經濟，且通膨降幅可能超出BOE預測。

BOE總裁貝利（Andrew Bailey）周四會後記者會表示，6月例會不排除調整基準利率，但也別將此視為既成事實。

貝利聲明指出，通膨消息令人鼓舞，但須看到更多通膨保持低檔的證據才會降息，「我對情勢朝正確方向發展感到樂觀。」

金融市場預期，英央8月前會發動降息1碼，再於11月及12月接連降息，將基準利率拉低到4.75％，明年降息動作也不會停。

凱投宏觀首席英國經濟學家達里斯（Paul Dales）表示，通膨與薪資數據緩和，足以促成英央6月降息。

BOE周四下修2年和3年通膨預估，由2月估值2.3％、1.9％，調降為1.9％、1.6％，皆低於英央的2％目標。

BOE微幅上修英國今年經濟成長率預測，從2月預估的0.25％調升至0.5％。英央也提到2023年下半的衰退可能已經結束。

BOE已連續六度例會按兵不動，但暗示2020年3月來首次降息最快在6月，並上調今年經濟預測。這對亟欲扭轉民調低迷劣勢的首相蘇納克及執政保守黨來說，可謂有助今年大選選情的利多，目前執政黨支持度大幅落後在野工黨。