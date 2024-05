生成式AI爆炸成長 企業最關心「如何用？」

生成式AI爆炸性成長與快速演進,已是影響未來世界的重要潮流,但很多企業經營者最關心的是「如何用?」

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢出席「探索科技新局:GenAI應用剖析與企業治理」研討會時指出,Deloitte擁有6千多位AI專家,在全球有20個AI研究中心,其中,亞太區有4個,因此,勤業眾信將能協助企業在AI應用上有更好發展,成功協助企業轉型。

根據Deloitte AI研究院(Deloitte AI Institute)2024年第一季《智慧紀元,洞察未來:生成式AI前瞻解析》報告,2024年AI晶片的總銷售額將佔全球晶片價值的11%,不僅是半導體產業的助力,也對整個產業產生了深遠的影響。此外,報告也提出了八大關鍵發現,為各界深入頗析生成式AI目前的發展和未來走向,以利企業保持競爭優勢。

柯志賢接著表示,生成式AI對於市場帶來新一波成長動能,勤業眾信《2024全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測》報告中也指出,預估截至2024年底,企業應用因生成式AI帶來的收益將達到每年百億美元。柯志賢總裁以今年年初消費電子展(CES)以及世界行動通訊大會(MWC)為例,會場內隨處可看見AI應用的元素,顯示企業應用AI展現巨大潛力以及企業透過AI科技帶來更多創新的應用與服務體驗,並且能為市場帶來顛覆性的力量與機會。於此同時,奠基於永續發展藍圖,建議企業面臨外在環境、地緣情勢等因素,須持續強化供應鏈的韌性及掌握永續和數位轉型雙軸發展之潛能,以創造環境與科技共榮願景。

AI智慧紀元,洞察未來科技的下一個趨勢

勤業眾信聯合會計師事務所數位轉型服務負責人溫紹群指出,生成式AI這項科技僅正式推出一年多,但其潛力躍然門前,引發全球關注。適逢其時,Deloitte AI CoE也順應趨勢正與全球生態圈夥伴攜手開創各產業中生成式AI的各項應用。根據2024年第一季《智慧紀元,洞察未來:生成式AI前瞻解析》報告,高達91%的企業預期生成式AI有助提升生產力,企業對生成式AI上的投入,預計由2023年160億美元,增加到2024年的208億美元(+30%)。為此,勤業眾信也致力協助企業重新定義(Re-recognize)AI發展現況,在可信任AI的基礎下,引領企業準備好就續AI(Ready AI),並邁向AI規模化(Scale AI)。並提出八大關鍵發現與提醒:

一、 生成式AI革命僅三年,顛覆全球、影響商業競爭、塑造企業新未來。

二、 企業追逐趨勢的同時,應構建對生成式AI的信心,了解其應用程度。

三、 生成式AI可謂是領導者的試煉,生成式AI專業能力雖高,但所帶來壓力與威脅也隨之提升。尤其在自身組織專業度非常高的領導者,更可能視生成式AI為業務與營運模式上的威脅。

四、 超過五成(56%)的受訪者對於生成式AI的期望效益,仍著重於提高效率與生產力,建議應勇於開拓與創新發展。

五、 七成以上(71%)的現行生成式AI解決方案,仍用於解決生產力應用程式,應突破朝向更多元化,具特定、客製化的方案發展。

六、 「人才、公司治理與風險」等重要層面的生成式AI準備度仍需加強。四成主管認為,解決生成式AI應用之人才問題上,企業準備度偏低或尚未開始。

七、 新興科技衍生出的巨大商機,將同時產生重大社會影響與隱憂。51%的受訪者預計生成式AI會加劇經濟不平等。

八、 生成式AI快速發展並具備巨大且深遠的影響,所招致的風險無法透過單一組織自我監管,有系統組織化的監管系統迫在眉睫。

聚焦定錨,剖析台灣生成式AI發展策略

台灣人工智慧學校校務長蔡明順聚焦台灣在生成式AI浪潮中的定位與發展策略並表示,生成式AI為科技帶來技術革新(Technology Reset),其對社會樣貌也造成顛覆性影響,從企業的生產、銷售甚至是內部的人力、法務等項目,均能產生跨域/界能力擴增。而台灣在這場變革中獨特的機遇與優勢,蔡明順提出可行的戰略佈局和行動方案。建議業者應掌握技術邏輯、完成數據資源整合、達成人機協作模式、安全風險管理及保持終生學習。此外,從技術、產業、組織、個人等多方角度出發是為必要,未來的高階管理人才更需具備「領域 x AI專長」才有機會在這波趨勢中脫穎而出。在我們生存的AI時代中,AI扮演關鍵角色為台灣擘劃一條創新驅動、包容永續的生成式AI發展之路。

企業導入AI的機會與風險

勤業眾信聯合會計師事務所風險諮詢服務執行副總經理許梅君表示,企業運用新興科技之目的著重於「提升客戶的數位體驗」,而非僅為單純提升執行效率、降低成本或優化。勤業眾信認為企業應掌握四大關鍵來打造客戶體驗之應用場景。第一,關注客戶,而非科技:從顧客角度思考問題與痛點;第二,科技賦能,而非取代:以賦能角度降低同仁的抗拒心;第三,重複學習,而非單次:透過客戶體驗的重複而轉化更深層客戶關係;第四,治理首要,而非次要:企業應打造可信任AI治理的應用環境。

啟動革新之路,創造商業價值,帶動企業數位體質轉變

遠傳電信資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民說明,在探究生成式 AI 能為企業解決何種問題亦或是創造何種價值之前,首先要盤點企業轉型的痛點、難點與場景,其次是多型態知識與數據收集與整理,再者是大數據與 AI 平台技術選,並發展效益評估與優化迭代方法,最後複製成功模式與擴大對企業內外部的商業影響。例如:遠傳 friDay 影音的AI對話式影片推薦引擎,背後即是 5 年積累的數據成果。因此,企業應充分利用生成式AI等服務作為萬事通,賦能員工,創新產品與服務,提高企業生產力、競爭力與敏捷力。

勤業眾信聯合會計師事務所管理顧問服務副總經理洪吉維認為,對於企業來說,AI的價值在於如何逐步的運用,將人所做的任務進行拆解,把枯燥、需要大量文字歸納、單一耗時等交給AI來為企業原有機能作為輔助。而挑選概念驗證主題時,若能從展現內部效率、決策資訊、外部客戶三個角度上,賦予實際驗證之客戶導向價值,帶動企業體驗從單一個人、業務單元、跨部門合作,必定最終能看見整體綜效而推動數位體質之轉變。

Ready AI打造企業可信任AI治理方針

臺北市政府資訊局局長趙式隆指出,以生成式AI為科技核心之典範轉移正在成形,但該通用技術衍生之法規與倫理議題,將直接影響其擴大應用之軟著陸。從生成式AI的幻覺(Hallucination)和提示工程(Prompt Engineering)出發,以人機協作和雲端分工為原則,建議應嘗試於效率、正確性與機敏資訊保護間,取得一個新的平衡點將為首要原則。

國泰金控數數發中心數據暨人工智慧發展部協理劉浩翔指出,國泰金控認為AI的快速發展將與金融業交織出前所未有的革新,同時AI治理更是各企業所需重視的課題,為此國泰金控以集團角度推進及管理在AI發展上的重要議題;另一方面,國泰金控依循主管機關監理步調,建立集團AI治理與技術發展框架,以及訂定完善的內部 AI 治理規範及管理機制,透過一系列內部研發的技術來實踐AI 治理,比如符合主管機關對於AI模型的透明度與可解釋性、對AI 模型公平性的要求,達到符合人類倫理道德的判斷等,穩健佈局國泰AI策略。

家樂福台灣數位資訊科技協理丁平碩表示,家樂福自2018年開始進行數位轉型,設定明確EC成長目標,並針對數位組織進行優化,完成將近95%的系統及資料上雲,同時運用AI發展獨特購物車推薦及缺貨推薦機制,提升EC用戶滿意度及營業額;近期更是推出智能食譜以及AI伺酒師服務,皆是基於資料上雲後,得以快速發展出的OMO GenAI服務。未來家樂福將會在此基礎上,持續推出新數位應用來服務會員,推升全通路的使用者體驗以及整體營業額。

二、為協助企業、技術與公部門主管階層追蹤生成式AI的快速變革與應用,Deloitte AI Institute將展開一系列季度調查。該系列報告奠基於已連續發行五年的《AI產業應用現況》(State of AI in the Enterprise)年度報告。在2023年10至12月期間,Deloitte已向16個國家、6個產業中的2,800多位董事與高階主管們進行了第一波調查,受訪企業橫跨消費、能源、資源與工業、金融服務、生技醫療、高科技、媒體及電信產業,以及政府與公共服務領域。