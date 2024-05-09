電動車自燃事故頻傳 3大原因曝光 一文看懂如何安全選車

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「上海科技館」微信公眾號9日消息，近年來，隨著新能源車（電動車）的普及，電動車自燃相關新聞，逐漸增加。

上周，上海南浦大橋上一起新能源車自燃事件，引起了公眾廣泛關注。現場濃煙滾滾，起火車輛被燒成了空殼，南浦大橋浦東往浦西方向的交通一度中斷。

新能源車憑藉著節能環保、沒有出行限制等優點吸引了不少需要購車的人，但「自燃」的安全隱患又讓很多人望而卻步。

新能源車為什麼會自燃？如何避免事故發生？怎麼挑選新能源車呢？

為何會自燃？

新能源車自燃事故大多是由動力電池熱失控引發的，造成熱失控的原因十分複雜，機械損傷、工作溫度不當和電濫用是常見的三種原因。

1、機械損傷： 車輛碰撞是造成熱失控的一個重要原因。電池在受到擠壓、穿刺時容易發生短路，進而造成局部過熱，甚至引發火災。

2、工作溫度不當：

電池內部的電解液容易在高溫條件下釋放出大量氣體和熱量，為燃燒的發生提供條件。

3、電濫用：

電濫用包括過度充電和過度放電。過度充電和過度放電都會造成電池異常發熱，可能造成電池自燃。

燃燒三要素是可燃物、助燃物（通常為氧氣）和溫度達到著火點。在以上幾種情況中，鋰離子電池溫度不斷升高，達到著火點後，電解液、隔膜等可燃物與氧氣發生反應，會在極短時間內、和有限空間中，釋放出大量能量和氣體，極可能引發爆炸。

如何避免動力電池燃燒？

燃燒需要三要素同時存在才會發生，難以隔絕氧氣，但可從可燃物和溫度兩個方向入手，改善電池熱失控現象。

1、固態電解質： 電解液的主要成分是碳和氫組成的有機物，容易與氧氣發生反應，在燃燒的過程中扮演「可燃物」的角色。固態電解質是眾多車企和電池企業正在研究的新方向，固態電解質以固體的形式存在，不易燃燒，還能提高電池的能量密度，解決用戶的里程焦慮問題。目前，全固態電池的應用仍存在困難，但許多企業都在積極生產過渡時期的產品--半固態電池。

2、電池管理系統（BMS）： 電池管理系統可以即時監測電池的電壓、電流和溫度，在過充、過放、過溫、欠溫時提供保護，確保電池在安全的條件下高效工作。

研發人員正在努力提升動力電池的安全性，作為消費者，能做的是： 1）正確使用電池，及時充電，並在充電結束後盡快拔下插頭，避免過度充電； 2）安全駕駛，避免車輛受到撞擊； 3）如果電池正在燃燒，盡快逃離現場，並撥打火警電話119，切勿自行滅火，以免造成人員傷亡。

如何挑選新能源車？ 從電池的實用性和安全性出發，在挑選新能源汽車時，可以注意以下幾點： 1、續航： 根據實際需求，購買合適續航里程的新能源汽車，純電動車續航里程越長，電量越高，如果發生自燃也會更劇烈、更嚴重。

2、快充： 快充和超快充雖然能節省時間，但是充電速度快，會對電池壽命造成負面影響。如果車輛有快充和一般充電兩種模式，建議能不快充就不快充，急需時再快充。

3、電池壽命： 從材料角度來講，磷酸鐵鋰電池的循環壽命比三元鋰電池壽命更長、更安全。但是磷酸鐵鋰電池能量密度比三元鋰電池要低，同等重量下，三元鋰電池的車續航更長。

4、安全性： 車輛需要滿足大陸國家標準（如大陸《電動汽車安全要求》《電動汽車用動力蓄電池安全要求》等），以確保安全性。另外，汽車上整個電池包的外殼越堅固越好，堅固的外殼能有效降低外力損傷電池。