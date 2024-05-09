前往主要內容
工商時報LOGO

高科大前校長出書 憶國共情報戰 遭突擊剩6隊員逃回台

  • 中時即時 林瑞益
國立高雄科技大學校友在1978年親身參與的一場情報站營救任務，引發高科大前校長吳建國（右）興起書寫紀錄的念頭，並以此真實事件為素材改編小說《最後的交火》。8日吳建國返回高科大舉辦簽書會，現任校長楊慶煜（中）到場祝賀，主人翁阿晃（本名許瑞傑）則因健康因素僅以預錄影片分享這一段過往。（高科大提供／林瑞益高雄傳真）
國立高雄科技大學校友在1978年親身參與的一場情報站營救任務，引發高科大前校長吳建國（右）興起書寫紀錄的念頭，並以此真實事件為素材改編小說《最後的交火》。8日吳建國返回高科大舉辦簽書會，現任校長楊慶煜（中）到場祝賀，主人翁阿晃（本名許瑞傑）則因健康因素僅以預錄影片分享這一段過往。（高科大提供／林瑞益高雄傳真）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國立高雄科技大學前校長吳建國多年前在校友活動中結識一位曾參與營救情報人員行動的校友許瑞傑（又名阿晃），吳建國於8日透過阿晃錄影回憶1978年營救我國特種部隊人員的故事，與年輕學生交流戰火的殘酷與和平的珍貴。

高科大說，校友阿晃真實參與的歷史事件，使吳建國萌發寫下真實故事改編小說的念頭，在2022年俄烏戰爭初爆發時出版《最後的交火》。

吳建國表示，他在1985至1991年間擔任校長（前國立高雄工業專科學校），雖未與阿晃在學時間重疊，但在偶然機會結識阿晃，聽過阿晃分享參與1978年的軍事行動故事，當年民國政府佈置在大陸的西南情報站遭破，由於當時台美之間尚有正式外交關係，美國中情局因而聘請我國特種部隊隊員投入營救任務，美軍原規畫派遣突擊隊前去營救，卻遭國軍高層共諜洩漏情報，130名台灣特種部隊搭機到中泰邊界時反遭到共軍突襲，幾乎全軍覆沒，只剩6人拚搏逃回台灣。當中5人都深受戰後創傷所苦，僅阿晃靠著信仰力量而免於嚴重的心理病症。

《最後的交火》故事主人翁「阿晃」就是倖存的6人之一，現年66歲的他是布農族人，美國中情局當年以每人美金800元的酬勞派遣國軍特種部隊成員參與營救行動，所營救的西南情報站，當年傳遞了不少重要情報，包括毛澤東過世、四人幫政治鬥爭、鄧小平復出等重要情報資訊，都來自西南情報站。

不過，阿晃提及的這一段國共糾葛的歷史在國內沒有留下任何歷史紀錄，令吳建國驚訝之餘，也種下寫書的念頭。花了2年時間，他與作家梅洛琳合作完成《最後的交火》這本基於真實事件改編的小說。對於目前兩岸的情勢緊張，吳建國認為，更應該藉由歷史事件啟發我們的反思，珍惜和平也更加謹慎面對和平的挑戰。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 長榮海空分治落空！張國政大賣長榮航 持股被它接走了

  2. 聯電股東紀念品 有人領到「隱藏版」可愛爆表！蝦皮售價驚人

  3. 大戶出貨中？這檔連兩日爆量慘跌 恐遭空軍鎖定

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。