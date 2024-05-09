受賄高達8億 遼寧省政協副主席孫遠良判死緩

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

微信公眾號「承德中院」消息，河北省承德市中級人民法院9日一審公開宣判，遼寧省政協前黨組副書記、副主席孫遠良受賄、利用影響力受賄1.8億元（人民幣，下同，約合新台幣7.92億元）一案，依受賄罪判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。以利用影響力受賄罪判處有期徒刑10年，併科罰金200萬元，決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

對查封、扣押、凍結在案的犯罪所得財物及其孳息依法追繳，上繳國庫，不足部分，繼續追繳。

審理指出，1997年至2022年，被告孫遠良利用擔任遼寧省遼陽市委副書記、市長、市委書記，遼寧省政協黨組副書記、副主席、省委統戰部部長等職務上的便利，為有關單位和個人，在徵占使用土地、獲取銀行貸款、職務調整晉升等事項上提供幫助，索取、非法收受財物共計折合1.59億餘元。

2018年9月至2022年2月，被告孫遠良利用擔任遼寧省政協黨組副書記、副主席、省委統戰部部長的職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位在公司經營、民事訴訟等方面提供幫助，非法收受財物共計2816萬餘元。

判決認為，被告孫遠良的行為構成受賄罪和利用影響力受賄罪，數額均特別巨大，具有為他人謀取職務提拔調整、索賄等從重處罰情節，應依法懲處。

鑒於孫遠良歸案後，如實供述辦案機關掌握的大部分受賄事實，主動交代了辦案機關尚未掌握的其他受賄事實、和利用影響力受賄事實，認罪悔罪，依法可從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

孫遠良公開簡歷顯示，孫遠良，男，漢族，1955年3月出生，遼寧省建平縣人，遼寧大學外語系俄語專業學習，1976年8月加入中國共產黨，1976年9月參加工作，省委黨校研究生學歷。1976年9月至1982年7月，任西藏自治區那曲地委辦公室祕書；西藏自治區那曲地委辦公室祕書科副科長、科長。

1982年7月起，任遼寧省朝陽地委政研室調研員地委辦公室祕書、副主任；雙塔區委副書記、區長；朝陽市委常委、祕書長，朝陽市委副書記；遼陽市委副書記；2004.08--2010.10，遼陽市委副書記、副市長、代市長、市長、市委書記。

2010年10月起，任遼寧省政協黨組成員、辦公廳主任、機關黨組書記、祕書長。2011年12月至2013年1月，出任遼寧省政協副主席、政協祕書長、統戰部部長兼省社會主義學院黨組書記。