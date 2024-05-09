優酪乳當壯陽藥賣？新品「18禁」廣告擦邊球 滬展開調查

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澎湃新聞9日報導， 近日有網友投訴，大陸現製酸奶（優酪乳）品牌Blueglass發布新品廣告擦邊低俗，而且推出的優酪乳新品中，加了不少中藥材，有網友稱其新品為「壯陽瀉藥」，並質疑其安全性和合規性。上海市市場監督管理局廣告處要求相關區市場監管局到場，就媒體曝光的低俗行銷、誤導消費等問題，展開調查。

大陸看看新聞7日報導，Blueglass兩款新品在廣告中明顯標註「18禁」符號，並寫有「男友力扳回一局」、「18周歲以下，我不賣；惡搞男友，我不賣；建議一天喝一杯，多了我不賣；60周歲以上，我不敢賣」。

此外，廣告上還寫有「哈哈哈哈哈，別說你不懂」。對於這款產品，工作人員稱，相關產品的確加入男性補藥，不推薦14歲以下兒童及青少年飲用。

對此，上海市市場監督管理局廣告處要求相關區市場監管局到現場，就媒體曝光的低俗行銷、誤導消費等問題開展調查。

5月8日開始，上海各區市場監管部門立即對轄區內的門店開展執法檢查。

Blueglass上海的註冊地位於中山南一路788號，執法人員上門檢查後發現，這裡是該品牌在上海的首家門店，公司營運辦公場所並不在此。門店店長表示，他們的所有原料都有檢測報告。 澎湃新聞報導，執法人員上門檢查後，Blueglass門店基本都已將問題廣告標語下架。至於相關產品功效，店方稱以宣傳運動、健康為主。

5月9日晚，Blueglass小程序出現網友所指的兩個新品「薄荷黑巧蜜瓜（醬香型）」和「薄荷蜜瓜（清香型）」都在正常出售，售價均為49元／杯。不過，頁面上涉嫌「擦邊球」的廣告用語已不可見，只在成分頁上註明含有瑪卡、肉蓯蓉、鹿鞭等成分。

上海市場監管部門透露，將對該品牌產品成分、及是否功能性宣傳食材等情況，展開進一步調查。

今年3月，＃網紅優酪乳Blueglass成新型瀉藥＃登上微博熱搜，社交平台上，不少網友稱喝了Blueglass「暢」系列優酪乳後會拉肚子。當時，工作人員回應稱，該系列產品額外添加益生菌，拉肚子是正常現象。