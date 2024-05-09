居富開發用心堆砌質感生活 「之見築」亮眼登場

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楠梓產業園區台積電高雄廠P1晶圓廠進度已達8成，預計明年量產，經發局表示今年底至明年初，將會有1500名員工陸續進駐，大多是在地人，這還不包含上下游相關廠商，根據工研院統計，整個產業鏈所帶動的就業人數，會有8倍之多。P2廠與P3廠也持續進行中，前者已經申請開工，後者則已啟動都市計畫，另外更有消息指出，P4廠、P5廠有望繼續留在高雄，楠梓地區住宅需求大增。

【高大特區 交通便利 生活機能成熟】

高大特區機能便利，藍田路商家林立，家樂福量販店、全聯旗艦店、大魯閣，滿足生活消費需求。交通方面則有新台17預計於2026年全線通車，可縮短往返左營交通時間，捷運紫線則是預計於今年6月進行可行性評估，未來將一路延伸至左營，滿足聯外交通需求。

【居富開發秉持「生活傳達師」理念 在高大特區推出「之見築」】

居富開發創立至今27年，1997年正式進軍建築業，承襲之前鋼鐵事業奠定的基礎，跨足營建業，始終以嚴謹的施工品質，堆砌每一個案子。在同業尚未注重綠建築規劃時，居富早已提早布局，並且開始以「生活傳達師」自律，將人文、建築、環境三者巧妙融合，傳達「簡約、乾淨、素樸、謙退」的生活價值，且善用造型，充分展現設計感。從2008年推出「見築」系列以來，一直到高大特區的「之見築」，不以純利益導向的坪數規劃，也不以投資型商品為考量，皆以最適當的空間，純自住，戶數單純為出發點，給住戶最好的居住生活體驗。

「之見築」設計理念主要為「會呼吸的建築」，把自然、健康、有機這些元素做為規劃並且實踐，高雄厝陽台錯落設置，將植栽融入居住場域，南北座向使空氣自然對流，採光效果提升，一樓零店面，將珍貴的空間坪數保留給住戶使用。

【建材配備 處處用心 使居住空間更加完善】

「之見築」在建材配備上，選擇實用兼具美感的Panasonic原裝進口櫥櫃，不僅充分運用收納空間，油壓拉籃設計輕鬆拿取高處物品，不用踮起腳尖或是輔助梯，特殊的耐震門片設計，能在地震來臨時自動鎖上，有效防止物品掉落。紅牌隔音地坪，層層塗抹，做工繁複，降低上下層樓共振，達到隔音效果。全棟BWT淨水系統，全自動反洗，減少水中沉積物及雜質，注重住戶健康。

建案資訊：http://giu-fu.com.tw/building/