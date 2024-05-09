馬來西亞推「猩猩外交」向採購棕櫚油國家贈送紅毛猩猩

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馬來西亞種植暨原產業部部長長佐哈里（Johari Abdul Ghani）8日表示，計畫向採購棕櫚油的國家贈送瀕臨絕種的紅毛猩猩，向國際社會宣示「馬來西亞致力於保護生物多樣性與森林環境」。

佐哈里於社群媒體寫道：「馬來西亞不能在棕櫚油問題上採取防禦態勢」。他表示，馬來西亞反而需要向世界各國展示「馬來西亞是可持續油棕生產國，同時致力於保護森林和環境永續性」。佐哈里計畫向歐盟、中國與印度等貿易夥伴贈送紅毛猩猩，並將這項嶄新的外交戰略與中國的「熊貓外交」相提並論。此外，他也呼籲棕櫚油企業與非政府組織合作，協助保護馬來西亞野生動物，並提供野生動物相關技術與專業知識。

歐盟於2023年4月通過新法案，規定產品須提供「盡職調查」報告，確認符合「零毀林」規範。產品不能來自2020年12月31日後毀林得來的土地，也不能造成森林退化（forest degradation）。此法推出後，對馬來西亞等國造成巨大壓力。

馬來西亞是全球第二大棕櫚油生產國。棕櫚油廣泛應用於生活中，舉凡餅乾、人造奶油等食品，以及肥皂和洗髮精等日用品的原料都包含棕櫚油。英國《衛報》指出，超過半數的包裝產品都含有棕櫚油，而各行各業對棕櫚油的大量需求造成馬來西亞與印尼的大量砍伐。

婆羅洲猩猩（Bornean orangutan）是婆羅洲島的特有種，被國際自然保護聯盟列為極度瀕危物種。據估計，100年前猩猩總數可能超過23 萬隻，但目前僅剩10.4萬隻。而印尼蘇門答臘島北部的蘇門答臘猩猩（Pongo abelii）則只剩下7500隻。

動物保護組織呼籲馬來西亞政府考慮其他方式來表現其保護該物種的承諾。動保組織馬來西亞野生動物正義（Justice foe Wildlife Malaysia）表示：「我們明白猩猩外交是解決方法之一，但探索其他替代方案改善與歐盟的關係也同樣重要」。該組織主張，猩猩外交這項構思需要進行廣泛的科學和法律研究。

中國長期將熊貓外交作為軟實力的展現，將大熊貓借給外國動物園展出，將得來的費用用於熊貓保育，並在四年後將熊貓接回中國繼續生活。