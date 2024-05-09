日本退出國際捕鯨委員會5年後 商業捕獵納「大型長鬚鯨」

日本內閣官房長官林芳正在周四表示，政府將把大型長鬚鯨加入其商業捕鯨物種名單中。日本退出管理海洋哺乳動物商業捕獵的國際組織5年後，做出了這項決定。 路透社報導，日本在2019 年退出國際捕鯨委員會 (IWC) 後，於其領海和專屬經濟區恢覆了商業捕鯨。 本周，日本水產廳就一份水產資源控制政策的修訂草案徵求公眾意見，該草案將允許商業捕撈長鬚鯨。 林芳正在例行記者會上表示，日本政府將繼續促進捕鯨並採取必要的外交措施。他說，「鯨魚是重要的食物資源，應該根據科學證據可持續地加以利用。」 他指的是將可捕撈的範圍擴大到包括長鬚鯨。 「在日本，繼承傳統飲食文化也很重要。」水產廳說，去年日本共捕獲了 294 頭小鬚鯨、布氏鯨和 塞鯨，目前商業捕鯨僅限於這三種數量相對較少的鯨類。 鯨魚在日本​​的消費在 1960 年代初期達到頂峰，但隨著其他肉類變得更容易獲得，鯨魚肉並沒有普及化。 日本在違法捕鯨的問題已久，而且充滿爭議。1986年，國際捕鯨委員會(IWC)實施了針對商業性捕鯨活動的禁令。然而，日本一直宣稱其捕鯨活動僅限於「科學研究」目的，從而試圖繞開禁令。許多國家和環保組織質疑這一做法，認為日本的「科研捕鯨」實際上是為了繼續商業捕鯨。 1987年至2005年期間，日本每年在南極海域捕獲數百頭鯨魚，理由是為了「生物研究」。 2014年，國際法院裁定日本在南極海域的捕鯨計畫 「並非科學目的」，要求日本重新審視該項目。 2019年，日本正式退出IWC，宣布將恢復商業捕鯨，但限於鄰近日本的海域。這一舉措遭到國際社會廣泛批評。 截至目前，日本官方立場是商業和文化理由支持有限捕鯨，但承諾會加強保護措施。然而環保人士擔心這可能加劇對瀕危鯨種的捕獵。 日本長期以「科研」名義繼續捕鯨遭到國際質疑和批評，其最新恢復商業捕鯨也引發了廣泛關注和反對。這反映了捕鯨問題牽涉複雜的經濟、文化和環保角力。