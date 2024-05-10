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「加油」不是念「Fighting」 正確英文該怎麼說？

想為人打氣時，除了說「加油」外，大家也常會學韓劇說「fighting」，但英文可不是這樣說的。圖／freepik
想為人打氣時，除了說「加油」外，大家也常會學韓劇說「fighting」，但英文可不是這樣說的。圖／freepik

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無論是在提振士氣時，或是遇到低潮時，一聲有力的「加油！」總是能讓人燃起鬥志（握拳！！！），隨著近幾年韓劇越來越受歡迎。

遇到想為人打氣時，大家除了說「加油」外，也會說「fighting」，但其實 fighting 這句是從韓國來的，如果對英文母語人士說 fighting，人家可是會以為你是要來打架而非打氣的唷～

所以究竟正確的英文該怎麼說呢？我們一起往下看看！

You can do it. 你可以做到的。

當你要別人堅持下去！再加把勁就會成功的時候，你可以這樣說：

I know the training is strenuous, but please don’t give up now. You can do it.（我知道這個訓練非常艱苦，但請不要現在放棄。你可以做到的。）

Keep your chin up. 抬頭挺胸吧。

Chin 是「下巴」的意思，而 keep one's chin up 意思是「把某人下巴抬高」，那也就是指「昂首挺胸」的意思喔！

Come on. Keep your chin up. You know you’re the best among the contestants.（加油。抬頭挺胸吧。你知道你是參賽者當中最棒的。）

Keep it up. 繼續努力。

這個說法主要用在工作上及學業上，當你希望對方保持良好表現，就可以這樣說：

The proposal was really creative. Keep it up!（這個提案真的非常有創意。繼續努力喔！）

看完了這麼多種「加油」的正確說法後，相信大家下次也知道該如何鼓勵身邊朋友啦～那麼小編在這裡也要對你精神喊話一下！學英文的路上，我們一起加油（握拳！），記得常回來看我們的專欄唷～

文章來源：『加油』不是念『Fighting』，正確英文該怎麼說？

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