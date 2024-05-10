創造長期穩定的持續性現金流 財富自由的CASH行動法則

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「財富自由」是許多人渴望卻總覺得遙不可及的夢想，事實上具有安全感的富足生活，並不是資產的帳面數字要累積到千萬元，而是我們能否創造長期而穩定的持續性現金流收入！ 不到50歲即達成月領10萬元配息的理財達人郭俊宏，整理出一套「以息養股月月配、放大投資報酬率」的ETF投資心法，帶領讀者實踐CASH行動法則，每月產出持續性現金流收入，每年參與股市市值成長，賺回人生自主權。本文摘自新書《最強配息型ETF全攻略》。

「提早財富自由」、「不再為錢工作」，這是許多人的夢想，但也是許多人的困惑。我們要如何在沒有固定月薪的情況下，維持一個穩定而幸福的生活？又該如何在不斷變化的市場中，保護自己辛苦積累的財富不受損失？甚至如何在面對通膨、股災等不確定的未來風險時，仍能保有經濟上的自由和安全？

其實，想要達到財富自由就是規劃一場CASH行動——學會創造長期而穩定的持續性現金流收入，才能確保未來的幸福生活。我將以自身的投資經驗和理財知識，為你介紹一個適合規劃持續性現金流收入的投資工具：配息型ETF。

配息型ETF是一種透過股利、債息、資本利得，發放配息的理財工具，讓投資人可以在不蝕本的情況下，享受穩定的利息收益。不過，既然是投資理財工具，就如同大家耳熟能詳的「投資一定有風險，XX投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書」一樣，你得詳閱並了解它的運作原理，才能避免陷入投資風險。

CASH行動法則，實現幸福半退休

我將近30年的理財經驗和人生體悟，整理成一套涉及資產管理、現金流規劃的長期投資心法，幫助你實現自由、安全的半退休生活。我將這套心法稱之為「CASH行動法則」，其定義為：

Continual持續性的現金流收入

透過打造持續性的現金流收入來源，維持生活所需費用的連續性，使得提前財富自由成為可能。

Assets可產生現金流收入的生息資產

有效管理和運用個人或家庭，所擁有能產生現金流收入的生財資產，例如房地產、股票、債券、基金、ETF投資、現金、儲蓄保險等，提供穩定的經濟基礎。

Securing確保資產的長期穩定和安全性

運用資產配置及投資組合的概念，確保現金流被動收入長期保持穩定，並同時保障資金的安全性。

Happiness有安全感的幸福生活

幸福感是一種心靈上的滿足與快樂，而這樣的滿足與快樂來自於可控、穩定且有安全感的經濟狀態。因此，學會打造長期穩定的現金流收入，不僅提供經濟上的保障，也為我們帶來了具有安全感的幸福生活。

簡言之，CASH行動法則字面上的意思就是：

創造持續性的現金流收入「Ｃ」，

投入並有效管理你的生息資產「Ａ」，

保障資金的長期穩固與安全「Ｓ」，

以此建立有安全感的幸褔生活「Ｈ」。

從機率遊戲看見人性弱點

在投資理財課中，我和學員玩了一個擲硬幣的機率遊戲。

如果你有2個選擇，A選擇是擲一枚硬幣，不論正反都可以獲得1千萬台幣：B選擇是你有50%的機會，擲出正面可以獲得1億元台幣，但如果擲出反面就什麼都沒了，你會選哪一個呢？

我們得到了不太意外的結果，有七成以上的人選擇了A方案——無論正反都可以獲得1千萬台幣。這個結果代表了什麼？就是大多數人的集體意識，所追求的是確定的結果以及安全感。

接下來，我們再提供另一個選擇機會。

如果可以讓你擲100次硬幣，其中只要有一次擲出正面，就可以獲得1億元台幣。請問，這時你的選擇會不會改變呢？結果當然也不是太意外，當人們的選擇次數增加了，獲勝機率有機會提高到接近確定的情況下，嘗試冒險的期望值自然也大幅增加。

擲硬幣遊戲反映出，大多數人所追求的是確定性及安全感。穩定的收入，可以增加人們對未來的掌握度。反之，持續處於高度不確定的未可知狀態中，人們便容易產生焦慮感和恐懼感。這也是為什麼我希望你可以從這一套CASH行動法則中，找到最適合你自己的理財規劃，產生長期且穩定的現金流被動收入，真的實現你原本已經打算放棄的財富自由夢想。

如果你也想擁有不再為錢工作的半退休生活，可以藉由本書了解各種配息型理財工具的特性，實現一個游刃有餘的幸福人生。